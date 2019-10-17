Son Dakika Haberleri: Asistan doktora jiletli saldırı
Son Dakika Sağlık Asistan doktora jiletli saldırı

Asistan doktora jiletli saldırı

35 dakika önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için son bir yıl içinde bazı yasal ve idari düzenlemeler yaptıklarını, daha caydırıcı yaptırımların getirilmesi yönündeki çabaların devam ettiğini belirterek, "Yargının da sağlık çalışanlarına şiddet konusunda...

Asistan doktora jiletli saldırı, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için son bir yıl içinde bazı yasal ve idari düzenlemeler yaptıklarını, daha caydırıcı yaptırımların getirilmesi yönündeki çabaların devam ettiğini belirterek, "Yargının da sağlık çalışanlarına şiddet konusunda hassasiyet göstermesini bekliyoruz. Hekimimizin canına kasteden saldırganın mümkün olan en ağır cezayı alması için konunun bizzat takipçisi olacağım." ifadelerini kullandı.

Koca, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli asistan doktor Kadir Songür'e yönelik gerçekleştirilen jiletli saldıraya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İzmir'de birçok suçtan sabıkası bulunan ve madde bağımlısı olduğu anlaşılan bir kişinin, doktor Kadir Songür'e canice yaptığı saldırının herkesi derinden sarstığını belirten Koca, "İstediği ilacın yazılmamasını bahane ederek cana kıymaya kalkan kişiyi insan olarak kabul etmek mümkün değildir. Böyle kişilerin toplum içinde serbest dolaşması kabul edilemez. Kesici aletle boğazından yaralanan meslektaşımızın hayati tehlike içeren bu saldırıyı atlatmış olması tek tesellimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Koca, ömrünü insanlığa ve hayat kurtarmaya adamış sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin, sözün bittiği yer olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Son bir yıl içinde bazı yasal ve idari düzenlemeler yaptık, daha caydırıcı yaptırımların getirilmesi yönündeki çabalarımız devam etmektedir. Yargının da sağlık çalışanlarına şiddet konusunda hassasiyet göstermesini bekliyoruz. Hekimimizin canına kasteden saldırganın mümkün olan en ağır cezayı alması için konunun bizzat takipçisi olacağım. Başta İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları olmak üzere tüm sağlık camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Merkel: Türkiye'ye silah satışı durdurulacak
Hollanda Başbakanı'ndan Türkiye'ye destek: NATO, Türkiyesiz yapamaz Trump'ın sözlerini çeviren tercümanın yüzü şekilden şekle girdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 13:12:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Asistan doktora jiletli saldırı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]