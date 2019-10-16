Son Dakika Haberleri: Asistan doktoru jiletle boğazından yaraladı (2)
Son Dakika Güncel Asistan doktoru jiletle boğazından yaraladı (2)

Asistan doktoru jiletle boğazından yaraladı (2)

48 dakika önce

KAPKAÇ YAPTI, KADINI SÜRÜKLERKEN YAKALANDIİzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Fizik Tedavi Bölümü'nde görevli Asistan Dr. Kadir Songür'ün boğazını jiletle kesen ve olayın ardından koşarak kaçan Bayram K.

Asistan doktoru jiletle boğazından yaraladı (2), System.String[]

KAPKAÇ YAPTI, KADINI SÜRÜKLERKEN YAKALANDI

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Fizik Tedavi Bölümü'nde görevli Asistan Dr. Kadir Songür'ün boğazını jiletle kesen ve olayın ardından koşarak kaçan Bayram K., Karşıyaka ilçesindeki çarşıda, bir kadının çantasını almaya çalıştı. Kadını yerlerde sürükleyen Bayram K., olaya müdahale eden yunus ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen Bayram K.'nin buradaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Davut CAN/İZMİR,


Çelebi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 05:59 Kaynak: DHA
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