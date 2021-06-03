Üye Girişi
Asistan doktoru makasla kovalayıp, yumrukladı - Son Dakika

Asistan doktoru makasla kovalayıp, yumrukladı

03.06.2021 11:12
Asistan doktoru makasla kovalayıp, yumrukladı, System.String[]

İZMİR'in Konak ilçesindeki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne gelen İ.P., bıçakla yaralandığını söyleyince asistan doktor Mustafa Tokmak da yarasını temizleyip, dikiş atmak istedi.

İZMİR'in Konak ilçesindeki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne gelen İ.P., bıçakla yaralandığını söyleyince asistan doktor Mustafa Tokmak da yarasını temizleyip, dikiş atmak istedi. Operasyon sırasında İ.P.'nin çok fazla hareket etmesi üzerine Tokmak, uyarıda bulundu. İddiaya göre sinirlenen İ.P., dikiş makasını kapıp, Tokmak'ı kovalamaya başladı. Hemşirenin araya girmesiyle makası elinden düşüren İ.P., Tokmak'a yumruk atıp, kaçtı. İ.P.'den şikayetçi olan Tokmak, "Her gün fiziksel olmasa bile psikolojik şiddete maruz kalıyoruz. Caydırıcı cezalar verilsin" dedi.

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne 16 Mayıs sabahı gelen İ.P., bıçakla yaralandığını söyledi. Asistan doktor Mustafa Tokmak da İ.P.'nin yarasını temizleyerek, dikiş atmak istedi. Operasyon anında İ.P.'nin çok fazla hareket etmesi üzerine Tokmak, uyarıda bulundu. İddiaya göre buna sinirlenen İ.P., dikiş makasını kapıp, Tokmak'ı kovalamaya başladı. Hemşirenin araya girmesi üzerine elindeki makası düşüren İ.P., Tokmak'a yumruk atarak, kaçtı. Olay sonrası Tokmak, İ.P.'den şikayetçi oldu. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

'NÖBETİMİN BİTMESİNE RAĞMEN KALDIM'Olay anını anlatan asistan doktor Mustafa Tokmak, "Travma bölümündeydim ve 07.30 sıralarında bıçaklanma şikayetiyle sedyeyle hasta getirildi. İlk bakışta ayağının içinde bıçak yarası gördüm. Gerekli tetkikleri istedikten sonra hastayı tomografiye yönlendirdim. Personel hastayı götürüp, getirdikten sonra hastanın çok uyumsuz olduğunu ve bu nedenle filmin tam olarak çekilip çekilmediğinden emin olamadıklarını söylediler. Sonrasında hastayı sedyeye alıp, ikinci bakısını yaptım. O sırada 5-6 yüzeysel kesisi olduğunu gördüm. Saat 08.00 olunca görev devri yaptık ancak mesaim bitmesine rağmen kesileri diktikten sonra gideceğimi söyledim. Dikim işlemini yaparken hasta çok fazla hareket ediyordu. Ben de kendisine sakin olması gerektiğini, bu şekilde devam etmesi durumunda düzgün dikemeyeceğimi söyledim. O da bunun üzerine bana bağırmaya başladı. 16 saatlik uykusuzluk ve gün içindeki yorgunluğun da etkisiyle ben de sesimi yükselttim. Sesleri duyan bir arkadaşım da yanımıza gelmişti. O sırada hasta sedyeye çıktı" diye konuştu. 'MAKAS ELİNDEN DÜŞÜNCE YUMRUKLADI'Saldırganın elindeki makasla acil bölümünde kendisini kovaladığını söyleyen Tokmak, "Yanımıza gelen arkadaşım bana zarar vermemesi için onu biraz itti. Üzerime doğru gelirken sedyenin korkuluğuna takılıp yere düştü. Bu sırada onu sakinleştirmeye çalışınca sol elinde dikiş attığımızda kullandığımız makası gördüm. Tutup düşürmeyi denedim ancak başarılı olamayınca kaçmaya başladım. Makası gören herkes kaçışmaya başladı. Bir hemşire arkadaş, saldırgana sarılarak onu yere düşürdü. Tekrar kurtularak üzerime gelmeye başladığında makasın düşmüş olduğunu gördüm. Gelip yumrukladı. Hemşire arkadaşa olaydan sonra neden kendisini riske attığını sorduğumda 'Nereye kadar kaçabilecektin?' dedi.'CAYDIRICI CEZALAR OLMADIKÇA ŞİDDETİ BİTİREMEYİZ'Olaydan sonra şikayetçi olan asistan doktor Tokmak, fiziksel şiddetin yanı sıra psikolojik olarak da şiddete maruz kaldıklarını vurgulayarak, "Buna benzer çok fazla olay yaşıyoruz. Her nöbette 10-15 bu tarz hasta geliyor. Bu insanlar caydırıcı cezalar almadıkça şiddeti bitiremeyiz. Evet, bizler görevimizi yapıyoruz ama sürekli 'Bizim vergilerimle maaş alıyorsun, bakacaksın' gibi sözlere maruz kalıyoruz. Her gün fiziksel olmasa bile psikolojik olarak şiddete maruz kalıyoruz. Saldırgandan şikayetçi oldum. Bundan sonra da adli sürecin takipçisi olacağız. İlk kez bu tarz bir olay yaşadığım için süreci ben de tam olarak bilmiyorum" diye konuştu.

Sağlık çalışanlarının pandemi döneminde çok zor şartlar altında çalıştığını belirten Tokmak, "Özellikle pandemi döneminde bu tarz şeyler yaşamamız bizleri biraz daha üzüyor çünkü bu süreçte kendi ailelerini göremeyen çok fazla sağlık çalışanı var. Çok fazla emek veriliyor. İnsanlar sokağa çıkmakta bile tereddüt ederken bizler koronavirüsün içindeydik" dedi.


Asistan doktoru makasla kovalayıp, yumrukladı
Asistan doktoru makasla kovalayıp, yumrukladı
Asistan doktoru makasla kovalayıp, yumrukladı
Asistan doktoru makasla kovalayıp, yumrukladı
Asistan doktoru makasla kovalayıp, yumrukladı

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tepecik, Mayıs, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Asistan doktoru makasla kovalayıp, yumrukladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan sporculara Cumhurbaşkanı Erdoğan sporculara "Madalyaları çaldırmayın" uyarısı yaptı: Kasa hediye edebiliriz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, kulüplerin borç batağından kurtulması için yeni düzenleme: Uçuk menajerlik ücretleri tarih oluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, kulüplerin borç batağından kurtulması için yeni düzenleme: Uçuk menajerlik ücretleri tarih oluyor Acılı evlat korkunç geceyi anlattı! Babası annesini öldürerek, cansız bedeninin bodrumda çürümeye terk etmiş Acılı evlat korkunç geceyi anlattı! Babası annesini öldürerek, cansız bedeninin bodrumda çürümeye terk etmiş Sanat dünyasını yasa boğan ölüm! Yapımcı Hasan Saltık, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Sanat dünyasını yasa boğan ölüm! Yapımcı Hasan Saltık, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Kısıtlama sırasında masaj yaptırırken yakalandılar, 19 bin TL ceza yediler Kısıtlama sırasında masaj yaptırırken yakalandılar, 19 bin TL ceza yediler Türkiye'de bir ilk yaşandı! 60 yaşında hem koronayı hem de Kırım Kongo'yu yendi Türkiye'de bir ilk yaşandı! 60 yaşında hem koronayı hem de Kırım Kongo'yu yendi Son Dakika: Sivas'ta feci kaza! 2 araç birbirine girdi, 9 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: Sivas'ta feci kaza! 2 araç birbirine girdi, 9 kişi hayatını kaybetti Dudak uçuklatan nafaka! Metin Şentürk, eski eşine 4 milyon TL ödeyecek Dudak uçuklatan nafaka! Metin Şentürk, eski eşine 4 milyon TL ödeyecek

Son Dakika Haberleri
11:33 1 yılda iki silahlı soygun yaşadı! Kuyumcu: Millet benimle dalga geçiyor
11:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "En kısa zamanda tamamlanacak" dediği 4. yargı paketinin detayları belli oldu
11:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, kulüplerin borç batağından kurtulması için yeni düzenleme: Uçuk menajerlik ücretleri tarih oluyor
11:07 Altın güne düşüşle başladı! Gram fiyatı 525 liradan işlem görüyor
11:02 Obama'dan "Uzaylıların varlığı kanıtlanırsa ne olur?" sorusuna silahlanmaya gönderme yapan cevap geldi
11:02 Sanat dünyasını yasa boğan ölüm! Yapımcı Hasan Saltık, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
10:51 Dolar güne yüksek başladı! 8,62'den işlem görüyor
10:49 Evinde başından vurulmuş ve çıplak halde bulunan genç kadının, küfür ettiği için öldürüldüğü ortaya çıktı
10:46 Adana Demirspor, Gökhan Gönül'den sonra bir bomba daha! Gomis bitiyor
10:36 Son Dakika: Sivas'ta feci kaza! 2 araç birbirine girdi, 9 kişi hayatını kaybetti
1 yılda iki silahlı soygun yaşadı! Kuyumcu: Millet benimle dalga geçiyor 1 yılda iki silahlı soygun yaşadı! Kuyumcu: Millet benimle dalga geçiyor         
11:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "En kısa zamanda tamamlanacak" dediği 4. yargı paketinin detayları belli oldu         
11:18
Altın güne düşüşle başladı! Gram fiyatı 525 liradan işlem görüyor Altın güne düşüşle başladı! Gram fiyatı 525 liradan işlem görüyor         
11:07
Obama'dan Obama'dan "Uzaylıların varlığı kanıtlanırsa ne olur?" sorusuna silahlanmaya gönderme yapan cevap geldi         
11:03
İzmir'deki cezaevlerini 'Anadolu Aslanları' kangallar koruyacak İzmir'deki cezaevlerini 'Anadolu Aslanları' kangallar koruyacak         
10:52
Evinde başından vurulmuş ve çıplak halde bulunan genç kadının, küfür ettiği için öldürüldüğü ortaya çıktı Evinde başından vurulmuş ve çıplak halde bulunan genç kadının, küfür ettiği için öldürüldüğü ortaya çıktı         
10:49
Adana Demirspor, Gökhan Gönül'den sonra bir bomba daha! Gomis bitiyor Adana Demirspor, Gökhan Gönül'den sonra bir bomba daha! Gomis bitiyor         
10:47
Haziran zamları belli oldu! Kiralarda %14,13 oranında artış olacak Haziran zamları belli oldu! Kiralarda %14,13 oranında artış olacak         
10:36
Son dakika: Mayıs ayında TÜFE yüzde 0,89 artarken yıllık enflasyon yüzde 16,59 oldu Son dakika: Mayıs ayında TÜFE yüzde 0,89 artarken yıllık enflasyon yüzde 16,59 oldu         
10:03
İkinci kez anne olmaya hazırlanan Bengü, oğluna eşinin adını koyacak İkinci kez anne olmaya hazırlanan Bengü, oğluna eşinin adını koyacak         
09:26
WhatsApp'tan kendisini uyaran hakime WhatsApp'tan kendisini uyaran hakime "Çocuğumu teste getirdim, tatil günümde bari rahat bırakın" cevabını veren memur sürüldü         
09:13
Kaçırılan liseli kız, yaşadığı korku dolu günleri anlattı: Çantasından çıkardığı şeyi içip taciz ediyordu Kaçırılan liseli kız, yaşadığı korku dolu günleri anlattı: Çantasından çıkardığı şeyi içip taciz ediyordu         
09:12
Mike Tyson, hapis cezasının hafifletilmesi için danışmanıyla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti Mike Tyson, hapis cezasının hafifletilmesi için danışmanıyla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti         
00:55
Sofia Vergara, televizyon ekranlarında kalçasıyla ceviz kırmaya çalıştı Sofia Vergara, televizyon ekranlarında kalçasıyla ceviz kırmaya çalıştı         
22:18
Babanın oğluna verdiği ceza pes dedirtti! Tahtaya bağlayıp, üzerine bal döktü Babanın oğluna verdiği ceza pes dedirtti! Tahtaya bağlayıp, üzerine bal döktü         
20:52
Köfteci Yusuf davasında Sedat Peker'in yargılanmasına başlandı! Köfteci Yusuf davasında Sedat Peker'in yargılanmasına başlandı! "Dostluk bitti, kendini kolla" tehdidi         
20:22
"İstediğimle yatarım" diyen eşini öldüren adam, mahkemede hüngür hüngür ağladı         
15:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2021 11:37:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Asistan doktoru makasla kovalayıp, yumrukladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement