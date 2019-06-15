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Asistler Douglas'tan

1 saat önce

Spor Toto Süper lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da, Brezilyalı defans oyuncusu Douglas Pereira dos Santos 2018-2019 sezonununda takımın en asist yapan oyuncusu oldu.

Asistler Douglas'tan, System.String[]
Spor Toto Süper lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da, Brezilyalı defans oyuncusu Douglas Pereira dos Santos 2018-2019 sezonununda takımın en asist yapan oyuncusu oldu.

Deneyimli ve yıldız oyuncu Douglas, 2018-2019 sezonunun 34 haftalık bölümünde 7 asistle gol yüküne yardımcı isim olarak dikkat çekti.

Sivas temsilcisinin ligde yaptığı 32 asistin 7'sinde imzası bulunan yıldız oyuncu Douglas, 32 maçta 2 bin 822 dakika sahada kaldı. Douglas ayrıca, 3 kez gol atarken, 4 kez sarı, 2 kez de kırmızı kartla cezalandırıldı.

Sivasspor'un bir diğer asist oyuncusu ise Emre Kılınç oldu. Kırmızı-beyazlı takımın başarılı ve genç oyuncusu Kılınç, 7 asistle takımın en asistçi oyuncusu olan Douglas'ı 6 asistle takip etti. Takıma büyük katkı sağlayan Emre Kılınç, bu sezon 32 maçta görev alırken 2 bin 642 dakika kırmızı-beyazlı formayı terletti. Emre ayrıca, 2018-2019 sezonunda taraftarın da gözde oyuncusu olmayı başardı.

6 Futbolcu asist yapamadı

Kırmızı-beyazlı takımda 6 futbolcu ise bu sezon asist yapamadı. Takıma gollerde katkı sağlayamayan futbolcular şöyle; defanstan David Braz, Paul Papp, Fatih Aksoy, orta sahadan Erdoğan Yeşilyurt, Mert Hakan Yandaş ve Serkan Sarıkaya.

Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonunda D.G.Sivasspor'da asist sevinci yaşayan futbolcular ise şöyle: "7 asist Douglas, 6 asist Emre Kılınç, 3 asist Diabate, 3 asist Özer Hurmacı, 2 asist Ziya Erdal, 2 asist Uğur Çiftçi, 2 asist Hakan Arslan, 2 asist Rybalka, 1 asist Mattias Bjarsmyr, 1 asist N'Dinga, 1 asist Gabriel Torje, 1 asist Arouna Kone, 1 asist Muhammet Demir" - SİVAS
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 09:08 Kaynak: İHA
Sivas, Sivasspor, Spor
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