Asistleriyle ve golleriyle takımını sırtlıyor - Son Dakika
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Asistleriyle ve golleriyle takımını sırtlıyor

6 saat önce

Isparta 1. Amatör Futbol Ligi'nin lideri Emrespor, devreyi 33 puanla zirvede tamamladı.

Asistleriyle ve golleriyle takımını sırtlıyor, System.String[]

Isparta 1. Amatör Futbol Ligi'nin lideri Emrespor, devreyi 33 puanla zirvede tamamladı.


Gruptaki 66 averajıyla da göz dolduran kırmızı-siyahlılarda Ömer Altınay da fark yaratıyor. Çanakkale Dardanelspor ve Ispartaspor gibi takımlarda profesyonel olarak oynayan Altınay, hem golleriyle hem de asistleriyle dikkat çekiyor.


Altınay, 11 maçta 12 gol atarken, 24 asistle de takımın başarısında pay sahibi oldu. Bu arada Emresporlu Bilgehan Çevik krallıkta zirvede bulunuyor. Çevik, 11 maçta 14 gol atarken Süleyman Karaağaç'ın da 13 golü bulunuyor. Başarılı orta saha oyuncusu Altınay, "Atacağım ve attıracağım gollerle Emrespor'u Bölgesel Amatör Lig'e çıkaracağız. Takımdaşlık başarıyı getirecek" dedi. - ISPARTA

Çanakkale Dardanelspor, Isparta, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 02:01 Kaynak: İHA
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