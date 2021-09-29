Asit kuyusuna düşen patron ile onu kurtarmaya çalışan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Eskişehir'de fabrika içerisinde bulunan asit kuyusuna düşen iş yeri sahibi ile onu kurtarmak için kuyuya giren işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (EOSB) bir fabrikanın sahibi Bayram Kurtuluş (60), fabrikaya ait ek inşaat sahasında çalışmaları kontrol ederken kapağı açık olan asit kuyusuna düştü. Durumu fark eden işçi Erkan Karahüyüklü ise patronunu kurtarmak için kuyuya atladı. Kuyunun içinden kurtulmaya çalıştıklarını fark eden diğer çalışanlar, itfaiyenin yardımıyla iş yeri sahibi ve işçiyi kuyudan çıkardı. Ağır yaralanan Bayram Kurtuluş ve Erkan Karahüyüklü, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan 2 kişi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Öte yandan, kurtarma çalışması esnasında asitten etkilenen 8 işçi ise Eskişehir Şehir Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Emniyet ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - ESKİŞEHİR