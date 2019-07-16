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Asit yüklü tanker devrildi

2 saat önce

Kayseri'de hidroklorik asit yüklü tanker şarampole devrildi.

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Kayseri'de hidroklorik asit yüklü tanker şarampole devrildi. Kazada tanker sürücüsü yaralanırken AFAD ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışma yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri - Niğde karayolu İncesu ilçesi yakınlarında M.I. yönetimindeki 41 AR 311 plakalı hidroklorik asit (tuz ruhu) tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü M.I. yaralanırken, tanker ise ikiye bölünerek hidroklorik asit çevreye yayıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralı M.I.'yı ambulansla hastaneye kaldırdı. AFAD İl Müdürlüğü'ne bağlı özel kıyafetli uzman ekipler ise olay yerine gelerek koordinasyon, teşhis ve tespit yaptı. Yapılan incelemelerin ardından tanker vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı, karayolları ekipleri de yolda temizlik çalışması başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ
Kayseri, AFAD, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:21 Kaynak: İHA
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