Son Dakika Haberleri: Asit yüklü tanker devrildi, sürücü yaralandı
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Asit yüklü tanker devrildi, sürücü yaralandı

8 saat önce

İzmit'te viraja hızlı giren asit yüklü tanker devrilirken, sürücü yaralandı.

Asit yüklü tanker devrildi, sürücü yaralandı, System.String[]

İzmit'te viraja hızlı giren asit yüklü tanker devrilirken, sürücü yaralandı.
Kaza öğle saatlerinde, D-130 Karayolu'ndan D-100 Karayolu'na geçişi sağlayan bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Gölcük yönünden gelerek Ankara yönüne dönmek isteyen Feyzullah Bülbül(55) idaresindeki 33 BZJ 84 plakalı kostik asit yüklü tanker, viraja hızlı girmesi sonucu devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan Feyzullah Bülbül'ü bulunduğu yerden çıkardı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Bülbül, daha sonra Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri kaza sonrasında tankerden sızan kimyasal maddenin yayılmaması için bölgede önlem aldı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Güney Yan Yol üzerinde 1 şerit trafiğe kapatılırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:07 Kaynak: DHA
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