Asiye Atalay'ın cinayetinde kan donduran detay! Katilin cinayet sonrası ilk sözü "Karnım aç" olmuş - Son Dakika

İstanbul'un Esenler ilçesinde Ümit K. tarafından öldürülen 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ın cenazesi ilk olarak Esenler Turgut Reis Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi, helallik alındı. Yakınları ayakta durmakta zorlandı. Helallik alındıktan sonra Asiye Nur Atalay'ın telli duvaklı tabutu Cabir Bin Abdullah Camii avlusuna götürüldü. Öte yandan cinayetle ilgili kan donduran bir detay daha ortaya çıktı.

KATİLİN CİNAYET SONRASI İLK SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI

Katilin Asiye Atalay'ı vahşice öldürdükten sonra Ç.E. isimli arkadaşı ile buluştuğu belirlendi. Ekipler tarafından ifadesi alınmak için karakola götürülen Ç.E burada yaptığı açıklamalarda, "Sigara aldık. Ümit ve bir abi buraya geldi. Karnım aç dedi. Buraya geldik. Silahı belindeydi. Ben yerde oturdum. Ümit de buradaydı. Silahı ne yaptığını ben görmedim" ifadelerine yer verdi.

"ONU ÇOK KISKANIYORDUM"

Öte yandan şüpheli Ümit K.'nın kendisini yakalayan polislere olayı kıskançlık yüzünden gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Şüphelinin "Onu çok kıskanıyordum. Beni aldattığını düşünüyordum. Olay sırasında karşılaşınca bu durumu ona sordum. Kabul etmedi. Aramızda başlayan tartışma sonucu bir anda kendimi kaybettim. Daha sonra oradan kaçtım" dediği belirtildi. Şüphelinin işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

CEZAEVİNDEN 6 AY ÖNCE ÇIKMIŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Daha önce 14 kez suç kaydı bulunan Ümit Karakoyun'un "Uyuşturucu ticareti yapmak", "Yaralama" gibi suçlardan gözaltına alındığı ortaya çıktı. Organize şekilde uyuşturucu ticareti yapmak suçundan yaklaşık 1,5 ay cezaevinde kalan saldırganın yaklaşık 6 ay önce tahliye olduğu ancak yargılamasının sürdüğü belirlendi. Ümit Karakoyun'un bir süre amcasının yanında tekstil atölyesinde çalıştığı ancak uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle amcası tarafından işten kovulduğu öğrenildi.

AİLE DAHA ÖNCE ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

Cinayet büro amirliğinde zaman zaman çelişkili ifadeler verdiği öğrenilen Ümit Karakoyun'un Atalay'ı 7 yıldır tanıdığını söylediği öğrenildi. Cezaevine girmeden önce aralarında gönül ilişkisi olduğunu iddia eden Karakoyun'un2020 yılında genç kızın evinin önünde bağırıp olay çıkardığı için Atalay ailesi tarafından polise tehdit edildikleri iddiasıyla şikayet edildiği belirlendi. Polis soruşturması sonucu Ümit Karakoyun'un cezaevine girdikten sonra Asiye Nur Atalay'la ilişkisinin koptuğu hatta son zamanlarda genç kızın, Ümit Karakoyun'un telefonunu engellediği tespit edildi.

SOSYAL MEDYADA SON CANLI YAYININI İZLEMİŞ

Cinayet büro amirliği ekipleri şüphelinin olay günü Atalay'ın sosyal medya hesaplarından yaptığı canlı yayının ardından takibe aldığını belirdi.Canlı yayını izledikten sonra sokağa çıkan saldırganın bir süre sonra genç kızı evine giderken görerek yanına yaklaştığı belirlendi.

YANLIŞLIKLA VURDUĞUNU İDDİA ETTİ

Kendisini sorgulayan polislere amacının konuşmak olduğunu söyleyen Ümit Karakoyun'un bir anda çevresinde polis olduğundan şüphelenerek belindeki silahı çıkarıp genç kızın çantasını koymaya çalıştığını iddia etti. Saldırgan, genç kızın silahı istememesi yüzünden aralarında yaşanan kargaşa sırasında silahın patladığını ve Atalay'ın vurulduğunu iddia etti.

GÖRÜNTÜLER YALAN SÖYLEDİĞİNİ ORTAYA ÇIKARDI

Ancak polis olayla ilgili elde ettiği görüntülerde şüphelinin genç kızı, bir otomobilin çevresinde kovaladığını bu sırada göğsünden vurduğunu belirledi. Yere düşen genç kızın kısa süre sonra yerden kalkmaya çalışmaya başlaması üzerine şüphelinin geri dönerek bu kez Asiye Nur Atalay'ı bu kez başına ateş ederek öldürdüğü belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan saldırgan Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.