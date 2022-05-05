ASİYE'NİN ANNESİ KONUŞTU: 5 YILDIR KIZIMA TAKINTISI VARDI - Son Dakika
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ASİYE'NİN ANNESİ KONUŞTU: 5 YILDIR KIZIMA TAKINTISI VARDI

05.05.2022 17:31
ASİYE'NİN ANNESİ KONUŞTU: 5 YILDIR KIZIMA TAKINTISI VARDI

ESENLER'de öldürülen Asiye Nur Atalay'ın annesi Rahşan Atalay, '5 senedir kızıma takıntısı vardı.

ESENLER'de öldürülen Asiye Nur Atalay'ın annesi Rahşan Atalay, '5 senedir kızıma takıntısı vardı. Ortaokuldan beri kızımın peşindeydi. Çocukla konuştum, yalvardım, şikayet ettim. 2 sene yattı sonra psikolojisi bozuk diye dışarı çıktı. Kızım başkasıyla evlenecek diye böyle yaptı" dedi.

Esenler'de Ümit K. tarafından öldürülen 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ın cenazesi ilk olarak Esenler Turgut Reis Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi, helallik alındı. Yakınları ayakta durmakta zorlandı. Helallik alındıktan sonra Asiye Nur Atalay'ın telli duvaklı tabutu Cabir Bin Abdullah Camii avlusuna götürüldü.

'ORTAOKULDAN BERİ KIZIMA TAKINTILIYDI"

Asiye Nur Atalay'ın annesi Rahşan Atalay, 'Onu Allah'a havale ediyorum. Kızım benim melek oldu. Asiyemin yaşadığını kimse yaşamasın. Yakalanması sadece biraz içimi rahatlattı. Ama benim kızım gitti ne fayda. Hiçbir şey fayda etmiyor. Kızımla en son dün konuştuk. Bana tost yapmıştı, beraber yedik. Sonra bayramlaşmaya gitti. Arkadaşıyla yemeğe gitti geri geleceğini söyledi. Kızımı almaya gittim, başka arkadaşına gitmişler" dedi.

Atalay, "Ben eve gelene kadar olay olmuş. 5 senedir kızıma takıntısı vardı. Ortaokuldan beri kızımın peşindeydi. Çocukla konuştum, yalvardım, şikayet ettim. 2 sene yattı sonra psikolojisi bozuk diye dışarı çıktı. Kızım başkasıyla evlenecek diye böyle yaptı. Evleneceği çocukla konuşuyordu, beni tanıştırdı. Kızım başkasıyla evlenecekti. Onu Allah'a havale ediyorum. Bir kere önüme çıkarsınlar sadece yüzüne tükürmek istiyorum. Kızım Topkapı Matbaacılar Sitesi'nde çalışıyordu. Grafikerlik yapıyordu. Arkadaşındayken beni aramıştı ama telefon çok az çekiyordu, ne dediğini duyamadım. Suçu olmasına rağmen dışarıda, kızımın doğum gününde dışarı çıktı" diye konuştu.

"HEPİMİZİN EVLADI VAR. YETER"

Aile yakını Neriman Ekşioğlu, 'Artık herkes eşini, 'Seni Bergen gibi yaparım' diye tehdit ediyor. Bunları alın içeride tıkın yaşatmayın. İşkence yapın, hepimizin evladı var. Yeter" şeklinde konuştu.

Atalay'ın cenazesi ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Sultangazi Habibler Yeşil Yayla Mezarlığı'na götürüldü

ASİYE'NİN ANNESİ KONUŞTU: 5 YILDIR KIZIMA TAKINTISI VARDI
ASİYE'NİN ANNESİ KONUŞTU: 5 YILDIR KIZIMA TAKINTISI VARDI
ASİYE'NİN ANNESİ KONUŞTU: 5 YILDIR KIZIMA TAKINTISI VARDI
ASİYE'NİN ANNESİ KONUŞTU: 5 YILDIR KIZIMA TAKINTISI VARDI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ASİYE'NİN ANNESİ KONUŞTU: 5 YILDIR KIZIMA TAKINTISI VARDI - Son Dakika


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