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ASİYE'NİN İŞİTME SORUNU GİDERİLDİ, HAFTAYA TABURCU OLACAK - Son Dakika

ASİYE'NİN İŞİTME SORUNU GİDERİLDİ, HAFTAYA TABURCU OLACAK

28.01.2022 14:10

Gaziantep'te Pitbull köpeklerinin saldırısında ağır yaralanan Asiye Ateş'in (4) dün kulak bölgesine yapılan operasyon nedeniyle taburcu edilme tarihi önümüzdeki haftaya kaldı.

Gaziantep'te Pitbull köpeklerinin saldırısında ağır yaralanan Asiye Ateş'in (4) dün kulak bölgesine yapılan operasyon nedeniyle taburcu edilme tarihi önümüzdeki haftaya kaldı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, Asiye'nin kulakla ilgili sorunlarının giderildiğini ve gelecek hafta başında taburcu edileceğini söyledi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde 22 Aralık 2021'de, oturdukları sitenin bahçesinde, Pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında başından ağır yaralanan Asiye Ateş, kentteki ilk tedavisinin ardından Antalya'ya sevk edildi. Minik Asiye, Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibince 26 Aralık 2021'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 4 saat süren operasyonla ameliyat edildi. Asiye'nin sırtından ve bacağından alınan dokular, baş kısmına nakledildi. Bir süre yoğun bakımda kalan Asiye, servise alındı.

İşitme kaybı ve yüz felci ihtimali üzerine bir operasyon daha geçiren Asiye'nin bu yöndeki tedavisi devam ediyor. Asiye'nin işitme kaybına ilişkin dün kulak bölgesine bir operasyon yapıldığını belirten Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, Asiye'nin kulakla ilgili sorunlarının giderildiğini ve gelecek hafta başında taburcu edileceğini söyledi.

ASİYE'NİN İŞİTME SORUNU GİDERİLDİ, HAFTAYA TABURCU OLACAK
ASİYE'NİN İŞİTME SORUNU GİDERİLDİ, HAFTAYA TABURCU OLACAK
ASİYE'NİN İŞİTME SORUNU GİDERİLDİ, HAFTAYA TABURCU OLACAK

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Akdeniz Üniversitesi, Gaziantep, Plastik, Pitbull, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ASİYE'NİN İŞİTME SORUNU GİDERİLDİ, HAFTAYA TABURCU OLACAK - Son Dakika


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SON DAKİKA: ASİYE'NİN İŞİTME SORUNU GİDERİLDİ, HAFTAYA TABURCU OLACAK - Son Dakika
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