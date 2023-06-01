Asiye Nur Atalay davasında mütalaa açıklandı - Son Dakika
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Asiye Nur Atalay davasında mütalaa açıklandı

01.06.2023 15:18

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Cumhuriyet Savcısı, Ümit Karakoyun'un tahrik altında suçu işlediği iddiasının doğru olmadığını belirterek, 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talep etti. Mesut Gezer ise 'Kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 15-20 yıl arası hapis cezası istendi. Her iki sanık için de 'Ruhsatsız silah taşıma' suçundan ayrı ayrı 1-3 yıl arası hapis cezası talep edildi.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ümit Karakoyun bulunduğu cezaevinden getirilirken diğer sanık Mesut Gezer, Asiye Nur Atalay'ın ailesi ve avukatı duruşma salonunda hazır bulundu. Söz hakkı verilen baba Bayram Atalay, sanığın 16 kez suç işlediğini ve cezasında indirim yapılmaması gerektiğini söyledi.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Ümit Karakoyun'un Asiye Nur Atalay'ın kendisine bağırması, tükürmesi ve tokat atması üzerine tahrik altında suçu işlediğini savunduğu belirtildi. Ancak kamera görüntüleri ve olay yerinde bulunan tanığın, "Kızın sanığa küfür ettiğini duymadım, eğer etseydi hemen evimin altıydı duyardım. Kız sürekli yapma, etme diyordu" şeklinde beyanda bulunduğu, bu sebeple Ümit Karakoyun hakkında tahrik hükümlerinin uygulama imkanının bulunmadığı kaydedildi. Olay tarihinde 'Kasten öldürme' suçunun niteliklerinden olan 'Kadına karşı' maddesi yürürlükte olmadığından Ümit Karakoyun'un 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis ile cezalandırılması talep edildi. Mesut Gezer'in 'Kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi. Ayrıca her iki sanık için de 'Ruhsatsız silah taşıma' suçundan ayrı ayrı 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

"SEVMEK NE ZAMANDAN BERİ SUÇ OLDU"

Mütalaaya karşı söz hakkı verilen Ümit Karakoyun ağlayarak, 'Ben ne desem de kendimi ifade edemiyorum. Ben onu seviyordum. Ne zamandan beri sevmek saplantı oldu. Sevmek ne zamandan beri suç oldu. Mesut'un Allah belasını versin onun yüzünden oldu. Ben ailesinin acısını tazelemek istemiyorum. Onlardan çok özür diliyorum. Çok pişmanım" dedi. Mesut Gezer ise, kimseye yardım etmediğini kendisine iftira atıldığını söyledi. Mahkeme heyeti sanık avukatlarına mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Ümit Karakoyun hakkında, 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. Sanık Mesut Gezer hakkında ise 'Kasten öldürmeye azmettirme' suçundan müebbet hapis ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

Kaynak: DHA
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