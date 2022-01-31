Asiye taburcu edildi, sevincini el sallayarak gösterdi (4) - Son Dakika

DUYMADA, YEME VE İÇMEDE SORUN YOK

Asiye Ateş'in 37 gün sonra taburcu edilmesinin ardından Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, gerçekleştirilen operasyonları değerlendirdi. Güzel bir haber paylaştıklarını anlatan Prof. Dr. Özkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanlığı'nın katkılarının büyük olduğunu söyledi. Asiye'nin yüz ve işitmeyle ilgili bir sorununun kalmadığını, ilerleyen dönemlerde estetik amaçlı birkaç operasyonun gerçekleşeceğini kaydeden Prof. Dr. Özlenen Özkan şöyle konuştu:

"Asiye'yi güzel uğurladık. Bize el salladı, daha mutluydu. Beynini, kafatasını korumak için sırtından doku nakli yapılmıştı. Enfeksiyon riski vardı ve takip edildi. Yüz sinirleri için bir ameliyat daha yapıldı. Başarılı geçti. Asiye'yi 1 ay sonra tekrar kontrol edeceğiz. Birkaç ameliyat daha bizi bekliyor. İnsanların mutlu olduğunu görmek bizi çok tatmin ediyor. 1 yılın sonunda daha iyi bir Asiye ile karşılaşacağımızı düşünüyorum. Amacımız daha estetik bir saç ve yüz elde etmektir. Kalıcı bir sıkıntısı yok işitmeyle ilgili. Duymada yeme ve içmede sorun yok. Yaraları da kapandı. Bundan sonraki süreç saçlı deri için."Operasyon sürecinde Asiye ile birbirlerine çok alıştıklarını da anlatan Prof. Dr. Özlenen Özkan, ailenin moral açısından daha iyi olduğunu söyledi. Ev ve yeni bir iş için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteklerinin olduğunu kaydeden Prof. Dr. Özkan, Asiye'nin el sallayarak mutlu şekilde taburcu olduğunu söyledi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete de bir hastayı daha taburcu etmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Aslı DURAN/ANTALYA,