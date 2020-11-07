Asiye teyze fenomen oldu - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta iki ay önce köyde sosyal medya ile tanışan 57 yaşındaki Asiye Akçam, evdeki bütün işlerini takipçileriyle paylaşıyor. İki ayda 11 bin takipçi sayısına ulaşan Asiye teyze, hayatında büyük değişiklikler olduğunu ve insanların sevgisini kazandığını söyledi.

Onikişubat ilçesi Hartlap Mahallesi'nde yaşayan Asiye Akçam, iki ay önce oğlunun desteğiyle sosyal medyayla tanışarak Instagram'dan "asiyeteyze46" adlı hesap açtı. Evde yaptığı birbirinden farklı yemekleri, ev işlerini, odun kırma, tavukları yemleme gibi günlük çalışmalarını sosyal medya hesabında paylaşan Asiye Akçam, yaklaşık iki aylık zaman diliminde 11 bin civarında takipçiye ulaştı. Dünyanın farklı yerlerinden takipçilerinin olduğunu belirten Akçam, hayatında büyük değişiklikler olduğunu ve insanların sevgisini kazandığını söyledi.

Köy yaşantısının doğal ve sağlıklı olduğunu belirten Akçam, "Burası Hartlap köyü. Öncelikle İzmir'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 4 tane çocuğum var. Benim sağlığım yerinde her işi yapar odun keserim, soba yakarım, farklı çeşitlerle yemekler yaparım" dedi.

Oğlunun desteğiyle sosyal medya hesabı açtığını söyleyen Akçam, "Şu an 11 bin civarında takipçim var ve çok güzel bir duygu. Daha önce tanışsam daha güzel olurmuş diyorum. Takipçilerimiz yanıma geliyorlar şehir dışı ve hatta yurt dışından Almanya, Belçika ve Amerika gibi yerlerden takipçilerim bana mesaj atıyorlar. Benim takipçilerim beni seviyorlar bu takipçilerin sayısı başını alıp gidecek. Ben de kendilerini çok seviyorum. Beni takip eden herkese çok selamlarımı iletiyorum" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ