Asiye'ye Pitbull saldırısı davasında 4 sanık için yeniden tutuklama kararı (2) - Son Dakika
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Asiye'ye Pitbull saldırısı davasında 4 sanık için yeniden tutuklama kararı (2)

22.02.2022 20:27
Asiye'ye Pitbull saldırısı davasında 4 sanık için yeniden tutuklama kararı (2)

4 SANIK YENİDEN TUTUKLANDIGaziantep'te, Pitbull cinsi 2 köpeğin Asiye Ateş'e (4) saldırmasına ilişkin davada tutuklu 4 sanığın tahliye kararına, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazını inceleyen Nöbetçi 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdi.

4 SANIK YENİDEN TUTUKLANDI

Gaziantep'te, Pitbull cinsi 2 köpeğin Asiye Ateş'e (4) saldırmasına ilişkin davada tutuklu 4 sanığın tahliye kararına, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazını inceleyen Nöbetçi 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdi. Kararın ardından gözaltına alınarak mahkemeye getirilen Mustafa Elibol, Mustafa Yiğit, Süheyla Kurçak ve Zeliha Can yeniden hakim karşısına çıktı. 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme heyeti, delillerin toplanmamış olması ve yaralanmanın boyutunu dikkate alarak, sanıkların tutuklanmalarına karar verdi. 4 sanık kararın ardından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP-DHA


Asiye'ye Pitbull saldırısı davasında 4 sanık için yeniden tutuklama kararı (2)
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Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziantep, Pitbull, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Asiye'ye Pitbull saldırısı davasında 4 sanık için yeniden tutuklama kararı (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Asiye'ye Pitbull saldırısı davasında 4 sanık için yeniden tutuklama kararı (2) - Son Dakika
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