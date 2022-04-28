Asiye'ye pitbull saldırısı ile ilgili davada tutuklu 4 sanık tahliye edildi - Son Dakika
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Asiye'ye pitbull saldırısı ile ilgili davada tutuklu 4 sanık tahliye edildi

28.04.2022 12:44
Asiye'ye pitbull saldırısı ile ilgili davada tutuklu 4 sanık tahliye edildi

Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş'in iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına ilişkin açılan davada "olası kasıtla yaralama" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından tutuklu yargılanan 4 sanık hakkında tahliye kararı verildi.

Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş'in iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına ilişkin açılan davada "olası kasıtla yaralama" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından tutuklu yargılanan 4 sanık hakkında tahliye kararı verildi.

Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş'in iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğraması olayına ilişkin 27. Asliye Ceza Mahkemesinde üçüncü duruşma görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanıklar Mustafa Elibol, Süheyla Kurçak, Zeynep Can ile Mustafa Yiğit Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları da hazır bulundu.

Tanık veteriner hekim dinlendi

Görülen duruşmada veteriner hekim M.C.Ç. tanık olarak dinlendi. Veteriner hekim, 4 yaşındaki Asiye Ateş'e saldıran köpeklere aşıları kendisinin yaptığını söyleyerek köpeklerin sahibinin kim olduğunu bilmediğini iddia etti. Tutuklu sanıklar ise önceki duruşmalarda verdikleri savunmalarını tekrar ederek köpeğin sahibi olmadıklarını yineledi.

Tutuklu 4 sanık tahliye edildi

Daha sonrasında ise karar aşamasına geçilen duruşma mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tahliyesine karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Ne olmuştu?

Merkez Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde 22 Aralık 2021 tarihinde başıboş gezen 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş ağır yaralanmıştı. Küçük kız saldırının ardından Gaziantep'te ve ardından da Antalya'da tedavi görürken, saldırıya ilişkin gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklanmıştı. Saldırgan iki pitbull köpek ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ne alınmıştı. - GAZİANTEP

Asiye'ye pitbull saldırısı ile ilgili davada tutuklu 4 sanık tahliye edildi
Asiye'ye pitbull saldırısı ile ilgili davada tutuklu 4 sanık tahliye edildi
Asiye'ye pitbull saldırısı ile ilgili davada tutuklu 4 sanık tahliye edildi
Asiye'ye pitbull saldırısı ile ilgili davada tutuklu 4 sanık tahliye edildi
Asiye'ye pitbull saldırısı ile ilgili davada tutuklu 4 sanık tahliye edildi
Asiye'ye pitbull saldırısı ile ilgili davada tutuklu 4 sanık tahliye edildi
Asiye'ye pitbull saldırısı ile ilgili davada tutuklu 4 sanık tahliye edildi

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Mustafa Yiğit, Zeynep Can, Veteriner, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Asiye'ye pitbull saldırısı ile ilgili davada tutuklu 4 sanık tahliye edildi - Son Dakika


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