Asiyenur Atalay'ın öldürülme anına ilişkin görüntülere yayın yasağı getirildi - Son Dakika
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Asiyenur Atalay'ın öldürülme anına ilişkin görüntülere yayın yasağı getirildi

05.05.2022 18:35

Asiyenur Atalay'ın öldürülme anına ilişkin görüntülere yayın yasağı getirildi Esenler'de saplantılı eski sevgilisi tarafından öldürülen 19 yaşındaki Asiyenur Atalay'ın öldürülme anına ilişkin görüntülere Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından yayın yasağı getirildi.

Asiyenur Atalay'ın öldürülme anına ilişkin görüntülere yayın yasağı getirildi

İSTANBUL - Esenler'de saplantılı eski sevgilisi tarafından öldürülen 19 yaşındaki Asiyenur Atalay'ın öldürülme anına ilişkin görüntülere Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından yayın yasağı getirildi.

Esenler'de saplantılı eski sevgilisi tarafından öldürülen 19 yaşındaki Asiye Atalay'ın öldürülme anına ilişkin görüntülere Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından yayın yasağı getirildi.

Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliği yayın yasağı kararında, "Gerek müteveffanın hatırası, gerekse yakınlarının içine düşebileceği ruhsal çöküntü nazara alındığında öldürülme anına ilişkin görüntülere yayın yasağı getirilmesine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Asiyenur Atalay'ın öldürülme anına ilişkin görüntülere yayın yasağı getirildi
Asiyenur Atalay'ın öldürülme anına ilişkin görüntülere yayın yasağı getirildi
Asiyenur Atalay'ın öldürülme anına ilişkin görüntülere yayın yasağı getirildi
Asiyenur Atalay'ın öldürülme anına ilişkin görüntülere yayın yasağı getirildi

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Sulh Ceza Hakimliği, Esenler, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Asiyenur Atalay'ın öldürülme anına ilişkin görüntülere yayın yasağı getirildi - Son Dakika


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