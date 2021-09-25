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Aşıyı geciktirdiği koronavirüse yakalandı... O profesörden aşı olun çağrısı - Son Dakika

Aşıyı geciktirdiği koronavirüse yakalandı... O profesörden aşı olun çağrısı

25.09.2021 11:48

Aşıyı geciktirdiği koronavirüse yakalandı.

Aşıyı geciktirdiği koronavirüse yakalandı... O profesörden aşı olun çağrısı

Profesör Doktor İlhami Kiki: " Aşıyı yaptırmamanın cezasını çektim, herkes aşı olsun"

GAZİANTEP - Gaziantep Medical Park Hastanesinde görevli Hematoloji Uzmanı Profesör Doktor İlhami Kiki, korona virüs aşısını olmayı geciktirdiği için korona virüse yakalandı. Korona virüsü ağır bir şekilde atlatan ve hastalık sürecinde 10 kilogram kaybeden Profesör Kiki, " Aşıyı geciktirmenin cezasını çektim. Keşke aşı olsaydım. Herkes etkin bir aşıyı olsun" dedi.

Gaziantep Medical Park Hastanesinde görevli Hematoloji Uzmanı Profesör Doktor İlhami Kiki, pandemi döneminin ilk günlerinde piyasaya sürülen Çin menşeili aşının yurtdışında kabul görmediği için aşıyı yaptırmadı. Daha sonra korona virüse yakalanan Profesör Doktor Kiki, hastalığı ağır bir şekilde atlattı. Ciddi derecede akciğer ve solunum sıkıntısı yaşayan Profesör, 18 gün süren hastalığı boyunca 10 kilogram kaybetti. Aşıyı yaptırmadığı için hastalığı ağır bir şekilde atlattığını söyleyen Profesör Doktor Kiki, aşı karşıtlarına ve henüz aşı olmayanlara da çağrıda bulunarak herkesin etkin bir aşıyı olmasını önerdi.

Aşıyı geciktirdi korona virüsü ağır atlattı

Çin menşeili aşının yurtdışında kabul görmediği için MRNA kökenli aşı olmayı bekleyen Gaziantep Medical Park Hastanesi Hematoloji Uzmanı Profesör Doktor İlhami Kiki, aşıyı geciktirdiği için korona virüsü ağır geçirdi. Hastalık sürecinde yaşadıklarını anlatan Profesör Doktor Kiki, "Covid-19 pandemisi başladığında ben öncelikle tedbirleri sıkı bir şekilde uyguladım. Temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyuyordum. Hatta 2-3 maske birden takıyordum. Bu şekilde aşı olmadan korunuyordum. Başlangıçta aşı yoktu daha sonra Çin menşeili aşı ortaya çıktı. Ben meslek gereği yurtdışına gitme ihtimalim olduğu için yurtdışında da Çin menşeili aşının kabul görmediği için aşı olmadım. MRNA kökenli aşıların kabul göreceğinden dolayı bende bekleyeyim, Çin menşeili aşı yerine tek sefer o MRNA kökenli aşıyı olayım dedim. Ancak geçtiğimiz Nisan aylarının başlarında bir gün akşam saatlerinde ateşim yükseldi. Ateş yüksekliğinin Covid-19'dan dolayı olduğunu düşündüm. Tat ve koku kaybım oluşmamıştı. Hastaneye gittim ve test örneği verdim. Daha sonra testim pozitif çıktı. Ateşim yüksek bir şekilde devam ediyordu. İlginç bir şekilde vücudumun farklı bölgelerinden ölçtüğüm ateşim değişik çıkıyordu. Bu arada halsizlik, nefes darlığı olmaya başladı. Özellikle 1 haftanın sonunda bende akciğer problemleri baş göstermeye başladı. Baktığımda da satürasyon (oksijen değeri) değerlerimin 90'nın altına düştüğünü gördüm. Bir gün iyice satürasyon değerlerim iyice düşmeye başlayınca tekrar hastaneye gittim ve neredeyse yoğun bakım düşünülüyordu. Ancak durumum tedavilerle düzeldi. Fakat Nisan ayının 10'undan 28'ine kadarlık bir süre içerisinde hastalığım sürdü. Daha sonra düzeldim ancak bu süre içerisinde 10 kilogram kaybettim" dedi.

" Aşıyı yaptırmamanın cezasını çektim"

Aşıyı geciktirdiği için hastalığı ağır bir şekilde atlattığını dile getiren Profesör Doktor İlhami Kiki, ağabeyinin aşıyı olduğu için hastalığı hafif atlattığını söyledi. Hastalığa yakalandıktan sonra keşke aşı olsaydım diyen Kiki, aşı olmayanları aşı olmaya davet ederek, "Ben aşıyı başlangıçta yaptırmamamın cezasını çektim. Çünkü benim ağabeyimde Covid-19'a yakalandı ama o aşılı olduğu için hastalığı çok rahat ve kolay atlattı. Hastalık bende ise hayatı tehdit eden düzeyde oldu. Hatta bir ara entübe olacağımı dahi düşündüm. Aşıyı olmamak benim bu hastalığa yakalanmama ve bu şekilde ağır bir şekilde atlatmama neden oldu. Keşke aşı olsaydım dedim. Dolayısıyla bu aşı olayını hakikaten dikkate almamız gerekiyor. Etkin bir aşıyı mutlaka uygulamak lazım. Neticede hangi tür olursa olsun aşının yapılması önemli. Aşı olmayan vatandaşlarımızın aşı olmasını öneriyorum" diye konuştu.

Aşıyı geciktirdiği koronavirüse yakalandı... O profesörden aşı olun çağrısı
Aşıyı geciktirdiği koronavirüse yakalandı... O profesörden aşı olun çağrısı
Aşıyı geciktirdiği koronavirüse yakalandı... O profesörden aşı olun çağrısı
Aşıyı geciktirdiği koronavirüse yakalandı... O profesörden aşı olun çağrısı

Çin Halk Cumhuriyeti, COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Gaziantep, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Aşıyı geciktirdiği koronavirüse yakalandı... O profesörden aşı olun çağrısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aşıyı geciktirdiği koronavirüse yakalandı... O profesörden aşı olun çağrısı - Son Dakika
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