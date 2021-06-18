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Aşıyı olan tatile koştu - Son Dakika

Aşıyı olan tatile koştu

18.06.2021 11:28
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Kovid-19 aşılama sürecinde son günlerde yaşanan yoğunluk sonrası tatil planlayanların sayısında da artış yaşandı.

Kovid-19 aşılama sürecinde son günlerde yaşanan yoğunluk sonrası tatil planlayanların sayısında da artış yaşandı.

Enuygun.com'dan yapılan açıklamaya göre, bir günde yapılan aşı sayısının günlük 1,5 milyona yaklaştığı şu günlerde seyahat etmek isteyenlerin sayısında da ciddi bir artış oldu. Son 3 günde uçak bileti satışlarında yüzde 25, otobüs bileti satışlarında ise yüzde 40'a varan artışlar yaşandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygun CEO'su Çağlar Erol, aşıda yaş sınırlamasının 35 yaşa kadar inmesi, SGK'lı tüm çalışanların aşı olabilme imkanı tanınması sonrasında tatil planlarının da hızlandığını vurgulayarak, "Son haftalardaki hızlı aşılanma süreciyle birlikte satışlarımız ve aramalarımızda çok ciddi artışlar yaşadık. Haziran ayında uçak bileti satışlarımız bir önceki aya göre yüzde 314 artarken, aramalar da yüzde 156'ya varan oranlarda yükseldi. Günlük aşılanma sayısının 1,5 milyonu bulduğu son iki günde ise çok ciddi bir trafik artışı yaşadık. Kış aylarını karantinada evlerinde geçiren insanlar aşılarını olup ya da aşı randevusu alıp, hemen tatil planlaması yapmaya başlamış. Bu yüzden son iki günde ise günlük uçak bileti satışlarımız bir önceki haftaya göre yüzde 25 arttı." ifadelerini kullandı.

Uçak bileti gibi otobüs bileti satışlarında da ciddi bir artış yaşandığını aktaran Erol, "Aşılanmanın hızlandığı son 3 gündür otobüs bileti satışlarımız da geçen haftaya göre yüzde 42'ye varan oranlarda arttı. Otobüs biletinde de mayıs ayına göre haziranda yüzde 224'e varan oranlarda yükseliş var. Özellikle 19-25 Temmuz arasındaki Kurban Bayramı haftası için de çok ciddi bir talep var. Tatil planlaması yapmak isteyenler acele etmeli." açıklamasında bulundu.

COVIRAN Bereket, Çağlar Erol, Uçak, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Aşıyı olan tatile koştu - Son Dakika Ekonomi


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