Aşk acısı çekenlere Maraş biberinden çiçek buketi - Son Dakika

Aşk acısı çekenlere Maraş biberinden çiçek buketi

Aşk acısı çekenlere Maraş biberinden çiçek buketi Maraş biberli çiçek buketi 70 ile 100 lira arasında satılıyor Kahramanmaraş'ta bir çiçekçi 'aşk acısı çekenlere' Maraş biberinden çiçek buketi hazırlıyor Kahramanmaraş'ta bir çiçekçi, 'aşk acısı çekenlere' Maraş biberinden çiçek buketi...

Aşk acısı çekenlere Maraş biberinden çiçek buketi

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Maraş biberli çiçek buketi 70 ile 100 lira arasında satılıyor

Kahramanmaraş'ta bir çiçekçi 'aşk acısı çekenlere' Maraş biberinden çiçek buketi hazırlıyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir çiçekçi, 'aşk acısı çekenlere' Maraş biberinden çiçek buketi hazırlayarak müşterilerin beğenisine sunuyor.

Onikişubat ilçesi Hacı Bayram Veli Mahallesinde 20 yıldır çiçeklik yapan Muzaffer Demir, işlerin durağan olduğu korona virüs sürecinde çikolatalı, meyveli ve biberli çiçek yapmaya başladı. Kentin önemli tarım ürünlerinin başında yer alan Maraş biberini çiçek buketinde kullanan ve müşterilerden rağbet gören Muzaffer Demir, farklı tasarımlarla farklı boyutlarda biberli çiçek üretmeye başladı.

Biberli çiçek buketlerini 70 ile 100 lira arasında sattıklarını belirten Muzaffer Demir, acı sevenler ve aşk acısı çekenlere esprili bir şekilde çiçek buketlerini hazırladıklarını söyledi. Demir, "Kahramanmaraş'ta 20 yıldır çiçek sektörü ile uğraşıyorum. Çiçekle ilgili düğün, nişan ve çeşitli mekan süslemeleri gibi alanlarda çalışmalarımız var. İş yerimizde ise 200'e yakın çiçek çeşidimiz bulunuyor. Covit-19 sonrası işlerimizde durağanlık yaşandı ve bizde bu süreçte böyle bir fikir aklımıza geldi. Meyveli, çikolatalı ve biberli buketler yapmaya başladık" dedi.

2 kilogram biber ile çiçek buketi

Hazırlanan çiçek buketlerini boyut ve işçiliğe göre fiyatlandırdığını söyleyen Demir, "Buketleri hazırlarken yaklaşık 2 kilogram Maraş biberi kullanıyoruz. Fiyatlarımızda biberin çokluğu ve malzeme ile el işçiliği alıyoruz. Yaklaşık 70 ile 100 lira arasında fiyat tutuyor. Özellikle aşk acısı çekenlere, acı sevenlere, çiçek sevmeyenlere veriyoruz. Gül ve çiçek sevmeyenler oluyor, bizde müşterilerimize esprili bir şekilde bu ürünü hazırlayıp sunuyoruz. Olumlu tepkiler alıyoruz ve siparişlerimiz de çoğaldı" diye konuştu.

Muzaffer Demir, Kahramanmaraş, Onikişubat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 12:17 Kaynak: İHA

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