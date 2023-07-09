Aşk acısı sonucu vurulan polis hayatını kaybetti - Son Dakika
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Aşk acısı sonucu vurulan polis hayatını kaybetti

09.07.2023 16:30

Aksaray'da sevgilisi tarafından vurulan genç polis memuru, 42 günlük yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti. Polis memuru, sevgilisinin ayrılmak istemesi üzerine çıkan tartışmada vurulmuştu. Olayı gerçekleştiren kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrılmak istediği için sevgilisi tarafından vurulan polis yaşam mücadelesini kaybetti

AKSARAY - Aksaray'da 29 Mayıs tarihinde sevgilisi tarafından vurularak ağır yaralanan genç polis memuru, 42 günlük yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.

Olay, 28 Mayıs 2023 tarihinde gece saat 22.00 sıralarında Taşpazar Mahallesi 839 Sokak'ta bulunan bir rezidansta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 1 yıldır polis memuru Abdullah Eroğlu ile birlikte yaşayan Aysel Gökçe (24), polis sevgilisinin kendisinden ayrılmak istemesi üzerine tartışma yaşadı. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Abdullah Eroğlu'nun tayininin çıkacağını ve gideceğini söylemesi üzerine tartışan genç kadın daha sonra polis memurunun evde bulunan beylik tabancasını alarak polisin kafasına bir el ateş etti. Polis memuru kanlar içinde odaya yığılırken, silah sesini duyan rezidans sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı polis memuruna ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ağır yaralanan polis memuru ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. 42 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren polis memuru dün gece yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayı gerçekleştiren kadın olaydan bir gün sonra adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, genç kadının daha önceden bir evlilik yaşadığı ve eşinden ayrıldığı, bir çocuğunun olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Abdullah Eroğlu, Aksaray, Güncel, Son Dakika

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