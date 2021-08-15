Aşk Adası'nda bir skandal daha! İlişkiye girerken yatağı kırdılar

İngiltere'de uzun yıllardır yayınlanan ve bu sezon ITV2'de gösterilen Love Island (Aşk Adası) programı son bölümünde yaşanan olayla yine gündem oldu.

BİR ANDA GÜMBÜRTÜ KOPTU

Skandalların bitmediği yarışmanın dün akşam yayınlanan bölümünde, Chloe Burrows ve Toby Amolaran'ın ani bir gümbürtü koparması ve hemen akabinde çarşafın altında kıpır kıpır hareket olduğu görüldü.

YATAĞI KIRDILAR

Çiftin yatağı kırdığı ortaya çıkınca, izleyicilerden tepki gecikmedi. Bir izleyici kanalın zarardan dolayı fatura göndermesi gerektiği konusunda şaka yaptı.