Aşk Adası'nda kadın yarışmacıları şoke eden olay! 100 kadınla birlikte olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Aşk Adası'nda kadın yarışmacıları şoke eden olay! 100 kadınla birlikte olduğu ortaya çıktı - Son Dakika Magazin

Aşk Adası'nda kadın yarışmacıları şoke eden olay! 100 kadınla birlikte olduğu ortaya çıktı

18 dakika önce

İngiltere'de yayınlanan ve bekar gençlerin gerçek aşkı aradığı Aşk Adası isimli programda kadın yarışmacılar, Connor isimli erkek yarışmacının 100'den fazla kadınla birlikte olduğunu öğrenince büyük bir şok geçirdi. Gerçeği ise Sophie isimli bir yarışmacı ortaya çıkardı.

İngiltere'de yayınlanan Love Island (Aşk Adası) isimli programda Connor isimli erkek yarışmacı hakkındaki gerçeği öğrenen kadın yarışmacılar büyük bir şok geçirdi.

100 KADINLA BİRLİKTE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Aşk Adası'nın bu akşamki bölümünde "Spill The Tea" adlı bir oyun oynandı. Oyun sırasında Sophie isimli bir yarışmacı, erkek yarışmacılardan Connor'un 100'den fazla kadınla yattığını ortaya çıkardı. Büyük bir şok geçiren Sophie, gerçeği okurken yüz ifadesiyle tiksindiğini herkese belli etti.

Diğer kadın yarışmacılardan ise, "Aman Tanrım" şeklinde tepkiler geldiği duyuldu.

KANEPEDE CİNSEL İLİŞKİYE GİRMİŞLERDİ

İngiltere'nin skandallarıyla çok konuşulan yarışma programı Aşk Adası'nın 2019 yılının temmuz ayında yayınlanan bölümünde Curtis Pritchard ve Maura Higgins isimli yarışmacılar kanepenin üzerinde cinsel ilişkiye girmişlerdi. Programın yapım şirketi daha önce yarışmacıların ilişkiye girdikleri anları kestiklerini söylemelerine rağmen Curtis Pritchard ve Maura Higgins, ilişkiye girmeden önce "Yetişkin izleyici" uyarısı yapmıştı.

Aşk Adası'nda kadın yarışmacıları şoke eden olay! 100 kadınla birlikte olduğu ortaya çıktı
Aşk Adası programında iki yarışmacı kanepede cinsel ilişkiye girdi

İngiltere, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:06 
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