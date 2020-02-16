Aşk Adası programı ile tanınan ünlü sunucu Caroline Flack, evinde intihar etti - Son Dakika
Son Dakika Magazin Aşk Adası programı ile tanınan ünlü sunucu Caroline Flack, evinde intihar etti - Son Dakika Magazin

Aşk Adası programı ile tanınan ünlü sunucu Caroline Flack, evinde intihar etti

1 saat önce

İngiltere'de yayınlanan Aşk Adası programı ile tanınan 40 yaşındaki ünlü sunucu Caroline Flack, Londra'daki dairesinde ölü bulundu. Aile avukatı, Flack'in intihar ettiğini açıkladı.

İngiltere'de yayınlanan ve bekar gençlerin gerçek aşkı aradığı Love Island (Aşk Adası) isimli program ile tanınan 40 yaşındaki ünlü sunucu Caroline Flack, Londra'daki dairesinde ölü bulundu. Ailesi ölüm haberini doğrularken, aile avukatı ise Flack'in evinde intihar ettiğini belirtti.

"LOVE ISLAND EKİBİNİN ÇOK SEVİLEN BİR ÜYESİYDİ"

İngiliz ITV kanalı yaptığı açıklamada, ''Love Island'deki ve ITV'deki herkes bu talihsiz haber dolayısıyla çok üzgün. Caroline, Love Island ekibinin çok sevilen bir üyesiydi. Ailesine en içten ve samimi baş sağlığı dileklerimizi iletiriz" ifadelerini kullandı.

Caroline ayrıca ''The X'' adlı bir projede de yer alırken, 2014 yılında ''Strictly Come Dancing'' adlı yarışmada birinci olmuştu.

Aşk Adası programı ile tanınan ünlü sunucu Caroline Flack, evinde intihar etti
Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 12:47 
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