Aşk Ağlatır 4. Bölüm Fragmanı
14 dakika önce
Aşk Ağlatır Resmi Dailymotion Kanalına Abone Olmak İçin: https://www.dailymotion.com/askaglatirOyuncular: Deniz Can AktaşHafsanur SancaktutanYağız Can KonyalıPelin ÖztekinEda ŞölenciOktay ÇubukSezin BozacıDurul BazanLaçin Ceylan.
Aşk Ağlatır Resmi Dailymotion Kanalına Abone Olmak İçin: https://www.dailymotion.com/askaglatir
Oyuncular:
Deniz Can Aktaş
Hafsanur Sancaktutan
Yağız Can Konyalı
Pelin Öztekin
Eda Şölenci
Oktay Çubuk
Sezin Bozacı
Durul Bazan
Laçin Ceylan
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 08:01
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