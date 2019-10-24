Son Dakika Haberleri: Aşk Ağlatır 8. Bölüm Fragmanı
Son Dakika TV Aşk Ağlatır 8. Bölüm Fragmanı

Aşk Ağlatır 8. Bölüm Fragmanı

1 saat önce

Taşradan İstanbul'a göç etmiş ve tek başına ayakta kalmaya çalışan gençlerin; vicdan ve aşkları arasında kalarak yaşadıkları çatışmanın hikayesini anlatan "Aşk Ağlatır" Pazar saat 20: 00'de Show TV'de.

">

Taşradan İstanbul'a göç etmiş ve tek başına ayakta kalmaya çalışan gençlerin; vicdan ve aşkları arasında kalarak yaşadıkları çatışmanın hikayesini anlatan "Aşk Ağlatır" Pazar saat 20: 00'de Show TV'de...

Aşk Ağlatır Resmi Dailymotion Kanalına Abone Olmak İçin: https://www.dailymotion.com/askaglatir

Oyuncular:

Deniz Can Aktaş

Hafsanur Sancaktutan

Yağızcan Konyalı

Pelin Öztekin

Eda Şölenci

Oktay Çubuk

Sezin Bozacı

Durul Bazan

Laçin Ceylan

#aşkağlatır #mfyapım #showtv #YusAd

Aşk Ağlatır 8. Bölüm Fragmanı

Aşk Ağlatır Dizisi, İstanbul, TV

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 08:47 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı uyardı: İstanbul'a kasım ayında kar geliyor
Haydarpaşa ve Sirkeci garı ihalesi için İYİ Parti İstanbul İl Başkanı'ndan İmamoğlu'na destek Meteoroloji'den "Kasım'da kar yağabilir" iddiasına yanıt: Tahminler kurum kaynaklı değil İspanyol yorumcudan Galatasaraylıları kızdıracak sözler: İstanbul cehennemi sözü bir yalan

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2019 09:56:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aşk Ağlatır 8. Bölüm Fragmanı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]