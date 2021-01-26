Aşk ateşi sönmedi: "Gitmeme asla izin verme" - Son Dakika

Aşk ateşi sönmedi: "Gitmeme asla izin verme"

26.01.2021 14:51
Aşk ateşi sönmedi:

'GİTMENE ASLA İZİN VERMEYECEĞİM'Bir süre önce nişanlanana Brooklyn Beckham ve Nicola Anne Peltz, Instagram sayfalarından aynı pozu paylaşıp birbirlerine ilanı aşk etti.

'GİTMENE ASLA İZİN VERMEYECEĞİM'

Bir süre önce nişanlanana Brooklyn Beckham ve Nicola Anne Peltz, Instagram sayfalarından aynı pozu paylaşıp birbirlerine ilanı aşk etti. Nicola Anne Peltz, nişanlısı Brooklyn Beckham ile birlikte çekilen siyah - beyaz bir fotoğraflarını "Gitmeme asla izin verme" mesajıyla paylaştı. David ve Victoria Beckham'ın dört çocuğunun en büyüğü olan Brooklyn de aynı pozu kendi Instagram sayfasında paylaşıp "Gitmene asla izin vermeyeceğim" diye yazdı.PANDEMİ, PLANLARINI ERTELETTİ

Hem Beckham'ın hem de Peltz'in bu paylaşımlarına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı. Genç çift, eğer pandemi olmasaydı geçtiğimiz eylül ayında evlenecekti. Fakat şimdi planları ileri bir tarihe kaldı. Brooklyn Beckham'ın özel hayatı Nicola Anne Peltz ile tanışıncaya kadar ailesi için, özellikle de anne ve babası için bir endişe kaynağıydı.ÖZEL HAYATI AİLESİ İÇİN ENDİŞE KAYNAĞIYDI

Fakat o, ailesi de dahil uzun süre bu şekilde "daldan dala" yaşayacağını sanan herkesi şaşırttı. Aradığını buldu, hatta genç yaşında evlilik kararı bile aldı.  David ve Victoria Beckham çiftinin en büyük oğlu olan 21 yaşındaki Brooklyn Beckham, sadece bir buçuk yıl önce birbiri ardına değiştirdiği sevgilileriyle gündeme geliyordu. Anne ve babasının da bu durumdan endişe ettiği basına da yansımıştı.SONUNDA ARADIĞINI BULDU

Fakat görünen o ki Brooklyn Beckham, geçen yılın sonlarında romantik bir ilişkiye başladığı Amerikalı oyuncu Nicola Peltz de buldu. Geçen temmuz ayında da çift nişanlarını ilan etti. Hatta gelecek yıl evlenme kararı alan çiftin, pandemi nedeniyle düğünü 2022'ye ertelediği de açıklandı.ÇOK SAYIDA ÜNLÜYLE ADI ANILDI

Fotoğrafçı olarak kariyer yapmaya başlayan Beckham, model Hana Cross ile inişli çıkışlı bir ilişki yaşadıktan sonra yollarını ayırdı. Daha sonra da adı başka genç model ve oyuncularla anıldı. Bunlardan biri Kate Moss'un üvey kardeşi Lottie Moss'tu.ÇAPKINLIKTA SINIR TANIMIYORDU

Fakat çapkınlıkta sınır tanımayan Brooklyn, 25 yaşındaki Peltz ile tanıştıktan sonra bir yuva kurmaya karar verdi. Çiftin nişanı da bir sosyal medya paylaşımıyla duyuruldu.NİŞAN HABERİNİ BÖYLE DUYURDU

Brooklyn Beckham, bir bahçede çekilen pozlarını Instagram sayfasında "İki hafta öne ruh eşime benimle evlenmesini söyledim. 'Evet' dedi, ben dünyadaki en şanslı erkeğim. en iyi eş ve bir gün en iyi baba olacağıma söz veriyorum" notuyla paylaştı.BECKHAM AİLESİNE DE GİRDİ

Çift, aşklarını sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla ifade ediyor. Çiftin yakın arkadaş çevresinden sızan haberlere göre, Brooklyn Beckham 24 yaşındaki Nicola Peltz'e Los Angeles'ta evlenme teklif etti. Bu teklifine de olumlu yanıt aldı.Yine ileri sürülenlere göre David ve Victoria Beckham da bu gelişmeden memnun kaldı. Peltz, bir süredir ailenin toplandığı özel günlerle de onlara katılıyordu.GENÇ KUŞAK OYUNCU

Brooklyn Beckham'ın nişanlandığı iddia edilen Nicola Peltz, genç kuşak bir oyuncu. En çok dikkat çeken rolü ise Son Hava Bükücü filminde canlandırdığı Katara oldu. Aralarında Deck The Halls, Harold, Transformers: Age of Extinction'ın da bulunduğu yapımlarda kamera karşısına geçen Peltz, Miley Cyrus'ın 7 Things adlı şarkısının klibinde de oynadı.İKİSİNİN AİLE SERVETİ DE ÇOK BÜYÜK

Brooklyn Beckham'ın babası David ile annesi Victoria, dünyanın en zengin çiftlerinden biri. Yeşil sahalarından gelen babası ile müzik dünyasında adını duyurup sonra da moda dünyasına adım atan annesinin şöhreti Brooklyn'in de daha çocukluk yıllarında tanınmasını sagladı. 2019 yılı itibariyle ünlü çiftin serveti 700 milyon sterlin civarında.PELTZ'İN BABASI ABD'NİN SAYILI ZENGİNLERİNDEN

Beckham ailesine gelin gidecek olan Nicola Anne Peltz'in ABD'li ailesi de ülkesinin sayılı zenginleri arasında. Hatta Beckham ailesinden daha varlıklı. Genç kadının babası, iş adamı Nelson Peltz'in 1. 7 milyar dolar serveti bulunuyor. Nicola Anne Peltz'in annesi de eski bir model olan Claudia Heffner Peltz. Brooklyn Beckham ve Nicola Anne Peltz'in ise bu aile servetlerini korumak adına bir evlilik sözleşmesi yapacağı da ileri sürülüyor.

Aşk ateşi sönmedi: Gitmeme asla izin verme

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Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Aşk ateşi sönmedi: 'Gitmeme asla izin verme' - Son Dakika Magazin


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