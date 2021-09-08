Aşk bacayı sarmış! Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan'ın set aşkı gerçek oldu...

"Ada Masalı" dizisinde aşık bir çifti canlandıran Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan, gerçek hayatta da aşk yaşamaya başlamış! Bir süredir sosyal medya hesaplarında sarmaş dolaş pozlar veren ikili, aralarındaki aşkı inkar ediyordu. Ancak durum hiç öyle değilmiş, aşk çoktan bacayı sarmış!

Çalıştıkları dizinin bu durumdan olumsuz etkilenmemesi için ilişkilerini gizli tutan sevgililer, Seferihisar'da devam eden çekimlerde sete ara verildiği günleri ekipten habersiz birlikte geçirmeye başlamış.

Ağustos sonunda yakın arkadaşları olan bir çiftle tekneye binerken görülen ikili, geçtiğimiz hafta sonunu da Alaçatı'da baş başa geçirmiş.

Hayranlarının birbirine çok yakıştırdığı çift, ilişkilerini daha ne kadar gizleyecek bilinmiyor. Ama benim bildiğim bir şey var; insan iki şeyi saklayamazmış. Bir, sarhoş olduğunu… İki, aşık olduğunu…

"Aramızda çok güçlü bir bağ var"

Önceki gün Zorlu Center'daki Morini'de İbrahim Kutluay ile karşılaştım. Ayaküstü sohbet ettiğim ünlü spor adamına, uzun yıllar birlikte olduğu Edvina Sponza'yla son durumunu da sordum. "Ben Edvina'yı çok sevdim" diyen ve ilişkilerinin ilk gününden itibaren birbirlerine çok değer verdiklerini söyleyen Kutluay, şunları da ekledi: "Edvina'nın her zaman hayatımda özel bir yeri vardır. Aramızda çok güçlü bir bağ var."

Boyner'ler "iyi yaşa" diyecek

SWEATers App'i 2017'de kuran Elif Boyner, şimdi de "İyi Yaşa" adlı yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. "İyi Yaşa, Çok Yaşa, Dengeli Yaşa, Birlikte Yaşa!" mottosu olan aplikasyon içinde Türkiye'nin deneyimli fitness, yoga, meditasyon, farkındalık, beslenme eğitmenleri buluştu.

Yeni dönemde TBS medya işbirliği ile çekimlerine devam eden platform için Emine Boyner, Zeynep Tokuş, Burcu Tunçok, Verda Kutsal, Adil Ayaz, Halil Kılıç gibi ünlü eğitmenler de yer alıyor.

Sezonu DJ Adam Port'la açıyor

Kuruçeşme Boaz, kapılarını yarın muhteşem bir organizasyon ile açıyor. Dünyaca ünlü DJ Adam Port'un performans sergileyeceği Boaz, pandemi kuralları gereğince gecede yaklaşık 400 kişi ağırlayabilecek. Mekanın işletmeciliğini yeme içme sektörünün tanınmış isimleri Turgay Yıldız, Cengiz Atasoy, Fatih Yurtyeri ve Erdinç Ağırbaş yapıyor. Aynı gecede ünlü DJ'in öncesinde Cengiz Can performans sergileyecek. Pandemiden hemen önce açılan mekan, yeni dekorasyonu ve yeni menüsüyle misafirlerini ağırlamak için sabırsızlanıyor.