Aşk bitti... İsmail Hacıoğlu ile Merve Çağıran ayrıldı!

SOSYAL MEDYADAN FOTOĞRAFLARI SİLDİ

"Çocuk" dizi setinde tanışan İsmail Hacıoğlu ve Merve Çağıran'ın aşkına nazar değdi. 2020 yılında Duygu Kumarki'den boşandıktan kısa süre sonra Çağıran ile aşk yaşayan oyuncu, sosyal medya hesaplarından sevgilisiyle olan tüm fotoğraflarını sildi. 1.5 yıldır birlikte olan ünlü çiftin, karşılıklı anlaşarak ilişkilerini bitirme kararı aldıkları öğrenildi.

İHANET İDDİASINI YALANLADILAR

İsmail Hacıoğlu'nun 4 yıllık eşi Duygu Kumarki evliliklerinin bitmesinin nedeni olarak Merve Çağıran'ı göstermişti. Kumarki, Çağıran'ın eski eşiyle boşanma olmadan ilişki yaşadığını öne sürmüştü. Çağıran ve Hacıoğlu ise bu iddiaları yalanlamıştı.

İsmail Hacıoğlu ve Merve Çağıran, geçen ay tatil dönüşü Cihangir'de görüntülenmiş, mutluluk pozları vermişti.