Son Dakika Haberleri: Aşk Bize Neler Yaptırıyor'

Aşk Bize Neler Yaptırıyor'

1 saat önce

'Sevgililer Günü' dolayısıyla kampanya başlatan D'S Damat, 'Aşk bize neler yaptırıyor' sloganıyla birçok üründe yüzde 70 indirim fırsatı sunuyor.

Aşk Bize Neler Yaptırıyor', System.String[]
'Sevgililer Günü' dolayısıyla kampanya başlatan D'S Damat, 'Aşk bize neler yaptırıyor' sloganıyla birçok üründe yüzde 70 indirim fırsatı sunuyor.

'Sevgililer Günü'nün yaklaşması ile firmalar çiftlere özel kampanyalar oluşturmaya devam ediyor. Bütün dünya ile aynı zamanda kutlanan bu özel gün için kampanya başlatan D'S Damat, 'Aşk bize neler yaptırıyor' sloganı ile birçok üründe yüzde 70 indirim fırsatı sunuyor.

Firmadan yapılan açıklamada kampanya dahilinde yüzde 100 deri ayakkabılar, kemerler ve cüzdanların yanı sıra her tarza uygun fularlar, kaşkollar ve kravatlar ideal hediye seçenekleri olacak.

Modern ve konforuna önem veren yenilikçi erkekler için ise hayatı kolaylaştıran inovatif parçalar, sıvı ve leke itici NanoCare gömleklerden kolay ütülenen EasyCare gömleklere, yoğun iş temposuna ayak uyduracak Travel Serisi'ne kadar birçok ürün hediye seçenekleri arasında.

Su geçirmezlik özelliği taşıyan çelik kasası ve dayanıklı camları, deri, silikon ve kumaş kayış seçenekleri ile D'S Damat saatleri de aksesuar seçenekleri olarak sunuluyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:55 Kaynak: İHA

Sevgililer Günü, Ekonomi
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