Aşk Butonuna Bas, Sevgiline Hediyeyi Kap
11 dakika önce
DENİZLİ (İHA) – Sevgililer Günü yaklaşırken, hediyelik eşyaların sıklıkla bulunduğu mekanlarda da hareketlik başladı.
DENİZLİ (İHA) – Sevgililer Günü
yaklaşırken, hediyelik eşyaların sıklıkla bulunduğu mekanlarda da hareketlik başladı. Denizli
'nin en çok ilgi gören alışveriş merkezi Forum Çamlık
, Sevgililer Günü'ne özel Aşk Butonu kampanyasıyla 9- 14 Şubat
tarihleri arasında eğlence ve alışverişi bir araya getirecek. Ziyaretçiler anında yüzlerce hediye kazanma fırsatı bulacak. Denizlilerin buluşma noktası Forum Çamlık, onuncu yaşına özel etkinliklerinin yanı sıra cazip fırsatlarıyla da dikkat çekmeye devam ediyor. 9 – 14 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Aşk Butonu kampanyası kapsamında ziyaretçiler hem sevdikleri için keyifle alışveriş yapacak hem de anında sürpriz hediyelerden birini kazanma fırsatı yakalayacak. Forum Çamlık'ın Aşk Butonu'nda sırt çantasından sevilen markaların hediye çeklerine, leziz sürprizlerden aşk temalı hediyelere pek çok sürpriz ziyaretçileri bekliyor.
Kampanya süresince en fazla iki fişte 200 TL'lik alışveriş yapan tüm Forum Çamlık ziyaretçileri, Aşk Butonu'na basmaya hak kazanacak. - DENİZLİ
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 02:19 Kaynak: İHA
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