"Aşk büyücüsü" Sonay İncekara'nın 10 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika

"Aşk büyücüsü" Sonay İncekara'nın 10 yıla kadar hapsi istendi

18.05.2021 11:37

Sözde "aşk büyüsü" yaparak kadınları dolandıran ve 2018 yılında F serisi dolarla yakalanarak tutuklanan Sonay İncekara'nın hakkında aynı suçlarla yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.

Sözde "aşk büyüsü" yaparak kadınları dolandıran ve 2018 yılında F serisi dolarla yakalanarak tutuklanan Sonay İncekara'nın hakkında aynı suçlarla yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı İncekara'nın 'dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık' suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Sonay İncekara 2014 yılından bu yana kendisini 'Kesira', 'Süleyman Hoca' ve 'Feyzullah Hoca' isimleriyle tanıtarak 17 ilde muska dolandırıcılığı yapmış, 2018 yılında Bursa'da evinde yapılan operasyonda FETÖ üyelerince kullanıldığı bilinen F serisi dolarlarla yakalanarak tutuklanmıştı. Operasyonda İncekara'nın telefonunda birçok kadın tarafından gönderilen 'hocam aşk büyüsü yap' mesajları ele geçirilmişti.

İncekara'nın sevgilisinden ayrılmak istemeyen Nazlı İ.'ye "aşk muskası" yaparak dolandırdığı ve para akışının kesilmemesi için tehdit ve şantajda bulunduğu ortaya çıktı. Nazlı İ.'nin şikayeti üzerine İncekara hakkında dava açıldı.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Sonay İncekara Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Sanık İncekara'nın avukatı duruşmada hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı Serdar Çaparlar, sanıklar arasında yer alan aynı zamanda Sonay İncekara'nın annesi olan Atike İncekara'nın ölmesi nedeniyle hakkında açılan davanın düşmesini istedi.

Diğer sanık Ayhan Özgüde'nin hakkında açılan 'tehdit', 'şantaj' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçları için de delil olmadığı gerekçesiyle beraatini istedi.

Savcılık, sanık Sonay İncekara hakkında 'dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık' suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep ettiği mütalaasında, 'tehdit' ve 'şantaj' suçları için delil yetersizliğinden beraatini istedi.

Mütalaaya karşı söz verilen sanık Sonay İncekara, suçu işlediğine dair somut bir delilin bulunmadığı gerekçesiyle mütalaaya katılmadığı belirtip, beraatini istedi. Avukatı da mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanık avukatına mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden;

26 Haziran 2014 yılında gerçekleşen olay üzerine hazırlanan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Nazlı İ.'nin sevgilisinden ayrıldığına ve bu ayrılığı istememesi üzerine internetten elde ettiği 2 adet cep telefonu numarasında kendisini Ali Güven olarak tanıtan şahsa muska yazdırdığına yer verilmişti. Sonay İncekara adına kayıtlı telefon numaralarından müştekiye, sürekli banka hesap bilgisi yollanıp, para istendiği aktarılmıştı. Birkaç defa müştekinin bu hesaplara para göndermesi ve sonrasında dolandırıldığını anlayarak, para göndermeyeceğini belirtmesi üzerine, kendisiyle cinsel birlikteliğe zorlaması, mevcut durumu ailesi ve çevresiyle paylaşma noktasında şantaj ve hayatı üzerine tehdit edilmesine yer verilmişti. Müştekinin para yatırdığı hesaplar, şüphelinin annesi Atike İncekara ve Ayhan Özgüde isimli şahıslar olduğu tespit edilmişti. Sonay İncekara'nın ifadesinin alınmasının mümkün olmadığına fakat sabıka kaydında aynı suçlara ilişkin birçok kaydının olduğu anlatılmıştı.

Savcılık, Sonay İncekara hakkında 'Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık' suçundan, 'tehdit' ve 'şantaj' suçlarından 4 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti.

(Didem Köseoğlu/İHA)

Aşk büyücüsü Sonay İncekara'nın 10 yıla kadar hapsi istendi

Fetullahçı Terör Örgütü, Dolandırıcılık, Bursa, Savcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Aşk büyücüsü' Sonay İncekara'nın 10 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Bakan Koca müjdeyi verdi: Haziranda 30, eylüle kadar 90 milyon doz Biontech aşısı gelecek Son Dakika! Bakan Koca müjdeyi verdi: Haziranda 30, eylüle kadar 90 milyon doz Biontech aşısı gelecek Tecavüz iftirasıyla 15 kişinin linç etmeye kalktığı diş hekimi konuştu: Görüntüler olmasaydı kendimi anlatamazdım Tecavüz iftirasıyla 15 kişinin linç etmeye kalktığı diş hekimi konuştu: Görüntüler olmasaydı kendimi anlatamazdım Son Dakika: Thodex firarilerinden Rana Azap'ın yakalandığı öğrenildi Son Dakika: Thodex firarilerinden Rana Azap'ın yakalandığı öğrenildi Ünlü oyuncu Şener Şen'in bisikleti bozuldu, yardıma esnaf koştu Ünlü oyuncu Şener Şen'in bisikleti bozuldu, yardıma esnaf koştu Bahçeli'den Sedat Peker yorumu: Biz mafyadan anlamayız, biz mafyayı tanımayız Bahçeli'den Sedat Peker yorumu: Biz mafyadan anlamayız, biz mafyayı tanımayız Esnafa yapılacak hibe desteği başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleşecek Esnafa yapılacak hibe desteği başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleşecek Fransa bu görüntüleri konuşuyor! Burak Yılmaz koridorda esip gürledi Fransa bu görüntüleri konuşuyor! Burak Yılmaz koridorda esip gürledi Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına AK Partili Şamil Tayyar'dan şartlı destek Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına AK Partili Şamil Tayyar'dan şartlı destek

Son Dakika Haberleri
12:30 Cumhuriyet Savcısı yayınladığı video ile salgın sürecinde atılan adımları yerden yere vurdu! Sosyal medyayı sallayan paylaşım
12:23 Son Dakika! Bakan Koca müjdeyi verdi: Haziranda 30, eylüle kadar 90 milyon doz Biontech aşısı gelecek
11:54 Tecavüz iftirasıyla 15 kişinin linç etmeye kalktığı diş hekimi konuştu: Görüntüler olmasaydı kendimi anlatamazdım
11:53 Cani anne, uyuşturucu kullandığını öğrendiği kızını eşarpla boğarak öldürmüş
11:42 Son Dakika: Thodex firarilerinden Rana Azap'ın yakalandığı öğrenildi
11:39 Ünlü oyuncu Şener Şen'in bisikleti bozuldu, yardıma esnaf koştu
11:20 Güne yükselişle başlayan dolar 8,35'ten işlem görüyor
11:15 Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 501 lira seviyesinden işlem görüyor
11:15 Bahçeli'den Sedat Peker yorumu: Biz mafyadan anlamayız, biz mafyayı tanımayız
11:10 Şampiyon olan Beşiktaşlı futbolcular, Esra Erol'a video göndererek sürpriz yaptı
Cumhuriyet Savcısı yayınladığı video ile salgın sürecinde atılan adımları yerden yere vurdu! Sosyal medyayı sallayan paylaşım Cumhuriyet Savcısı yayınladığı video ile salgın sürecinde atılan adımları yerden yere vurdu! Sosyal medyayı sallayan paylaşım         
12:31
İhaneti affetmişti! Can Yaman, sevgilisi Diletta Leotta ile karesini paylaştı İhaneti affetmişti! Can Yaman, sevgilisi Diletta Leotta ile karesini paylaştı         
12:01
Cani anne, uyuşturucu kullandığını öğrendiği kızını eşarpla boğarak öldürmüş Cani anne, uyuşturucu kullandığını öğrendiği kızını eşarpla boğarak öldürmüş         
11:53
Ters dönen aracın içinde sıkıştı, yine de cep telefonunu bir an olsun elinden bırakmadı Ters dönen aracın içinde sıkıştı, yine de cep telefonunu bir an olsun elinden bırakmadı         
11:42
Kuyumculardan vatandaşa uyarı geldi: Eylül ayında altının gramı 600 lira olabilir Kuyumculardan vatandaşa uyarı geldi: Eylül ayında altının gramı 600 lira olabilir         
11:38
14 yaşındaki kız, 1 ay önce başkasıyla evlenen gence kaçtı! Kızlarını geri almak isteyen aile, ortalığı savaş alanına çevirdi 14 yaşındaki kız, 1 ay önce başkasıyla evlenen gence kaçtı! Kızlarını geri almak isteyen aile, ortalığı savaş alanına çevirdi         
11:13
"Yasak aşk yaşıyorlar" diyerek eşini ve yakın arkadaşını ormanda öldürdü! Son sözü ise "Namusumuz için yaşıyoruz" oldu         
10:55
Mansur Yavaş'ın sosyal medyadan paylaştığı 5 saniyelik Mansur Yavaş'ın sosyal medyadan paylaştığı 5 saniyelik "BLD 4.0" videosu merak uyandırdı         
10:48
Filistin için çıkış yolu Türkiye'nin gündeme getirdiği Filistin için çıkış yolu Türkiye'nin gündeme getirdiği "koruma gücü" olabilir         
10:16
Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Papiss Cisse'yi takımda istiyor Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Papiss Cisse'yi takımda istiyor         
10:08
Acun Ilıcalı, oyunu kaybeden Aleyna Kalaycıoğlu için istisna yapıp, ailesiyle görüşme hakkı verdi Acun Ilıcalı, oyunu kaybeden Aleyna Kalaycıoğlu için istisna yapıp, ailesiyle görüşme hakkı verdi         
09:53
2,5 yılın ardından boşanan Necati Şaşmaz ve Nagehan Kaşıkçı'nın davasındaki 2,5 yılın ardından boşanan Necati Şaşmaz ve Nagehan Kaşıkçı'nın davasındaki "tarikat" detayı         
09:42
Cumhurbaşkanlığı, WhatsApp için son kez uyardı! Sözleşmeyi onaylayanları bekleyen tehlikeyi madde madde belirttiler Cumhurbaşkanlığı, WhatsApp için son kez uyardı! Sözleşmeyi onaylayanları bekleyen tehlikeyi madde madde belirttiler         
09:14
Show TV'den Güldür Güldür hayranlarını sevindirecek radikal karar Show TV'den Güldür Güldür hayranlarını sevindirecek radikal karar         
22:58
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin'in fotoğrafları, Instagram'ı salladı Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin'in fotoğrafları, Instagram'ı salladı         
17:59
Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı         
15:38
Pitonu andıran engerek yılanı, sürüye fazla yaklaşınca çoban köpekleri affetmedi Pitonu andıran engerek yılanı, sürüye fazla yaklaşınca çoban köpekleri affetmedi         
15:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2021 12:47:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Aşk büyücüsü" Sonay İncekara'nın 10 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement