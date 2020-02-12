"Aşk büyüsü"nden dolandırıcılık çıktı - Son Dakika
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"Aşk büyüsü"nden dolandırıcılık çıktı

6 saat önce

Ankara'da aşık olduğu kadının kendisine ilgi göstermemesi nedeniyle psikolojik sorunlar yaşayan şahıs, kendisine büyü yapıldığını söyleyen sahte hoca tarafından 9 bin 500 lira dolandırıldı.

Ankara'da aşık olduğu kadının kendisine ilgi göstermemesi nedeniyle psikolojik sorunlar yaşayan şahıs, kendisine büyü yapıldığını söyleyen sahte hoca tarafından 9 bin 500 lira dolandırıldı. Sahte hoca hakkında "dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.


Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre 42 yaşındaki B.K., aşık olduğu kadının kendisine ilgi göstermemesi üzerine çareyi kendisini hoca olarak tanıtan Fahrettin Ş.'de aradı. Çevresinde dini konularda bilgisi olan, insanların dertlerine derman olan ve okuduğu duaların tesiri ile dertli insanlara şifa bulan biri olarak tanınan Fahrettin Ş.'nin yanına giden B.K., durumunu anlatıp psikolojik sorunlar yaşadığını söyledi. Fahrettin Ş. (57) ise B.K.'ya büyü yapıldığını söyleyerek, farklı zamanlarda 9 bin 500 lirasını aldı. Fahrettin Ş.'nin kendisine yaptığı "dua, muska ve büyü bozma" seanslarının işe yaramaması üzerine dolandırıldığını anlayan B.K., avukata giderek durumu anlattı. Şikayet üzerine soruşturma başlatan Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Fahrettin Ş.'nin ifadesini aldı. Hocalık yaptığını söyleyen Fahrettin Ş., B.K.'nın psikolojik sıkıntıları sebebiyle kendisinin yanına geldiğini ifade etti. B.K.'dan para talep etmediğini öne süren Fahrettin Ş., B.K.'nın her gelişinde masa üzerine bir miktar para bıraktığını ve kendisinin bu parayı aldığını söyledi.


Fahrettin Ş. ile B.K. arasındaki WhatsApp konuşmaları da soruşturma dosyasına delil olarak sunuldu. Konuşmalarda B.K.'nın, "Bir şey söyleyin, tahminen uyguladığınız şeyler o kadını yüzde doksan dokuz demiştiniz. Ne zaman bana getirir? Sadece bunu deyin yeter, ellerinizden öpüyorum" şeklinde mesaj attığı, Fahrettin Ş.'nin ise "Yiyenim çok sürmez getireceğim" şeklinde cevap attığı görüldü.


Soruşturma sonucunda Fahrettin Ş. hakkında "dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Ankara Batı Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame kabul edildi. - ANKARA

Başsavcı, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:13 Kaynak: İHA
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