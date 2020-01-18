'Aşk Çağırırsan Gelir' filminin çekimleri başladı - Son Dakika
Son Dakika Magazin 'Aşk Çağırırsan Gelir' filminin çekimleri başladı - Son Dakika Magazin

'Aşk Çağırırsan Gelir' filminin çekimleri başladı

6 saat önce

Emre Kavuk'un yazıp yönettiği filmin yapımcılığını Cesur Taş ve Selçuk Altaş üstlendi.

'Aşk Çağırırsan Gelir' filminin çekimleri başladı, System.String[]

Emre Kavuk'un yazıp yönettiği filmin yapımcılığını Cesur Taş ve Selçuk Altaş üstlendi.


Oyuncu kadrosunda Nil Keser, Bahar Süer, Özgün Çoban, Deniz Işın, Eser Eyüboğlu, Barış Başar, Fatih Özkan, Erdem Baş, Gürgen Öz ve Sera Tokdemir'in de yer aldığı filmin çekimlerine Ordu'dan sonra İstanbul'da devam edilecek.

Sera Tokdemir, Özgün Çoban, Selçuk, Ordu, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 08:36 
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