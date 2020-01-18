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'Aşk Çağırırsan Gelir' filminin çekimleri başladı
6 saat önce
Emre Kavuk'un yazıp yönettiği filmin yapımcılığını Cesur Taş ve Selçuk Altaş üstlendi.
Emre Kavuk'un yazıp yönettiği filmin yapımcılığını Cesur Taş ve Selçuk Altaş üstlendi.
Oyuncu kadrosunda Nil Keser, Bahar Süer, Özgün Çoban, Deniz Işın, Eser Eyüboğlu, Barış Başar, Fatih Özkan, Erdem Baş, Gürgen Öz ve Sera Tokdemir'in de yer aldığı filmin çekimlerine Ordu'dan sonra İstanbul'da devam edilecek.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 08:36
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