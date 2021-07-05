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Aşk Çeşme'si... Burçin Terzioğlu ve sevgilisi Umut Duygu'nun romantik anları! - Son Dakika

Aşk Çeşme'si... Burçin Terzioğlu ve sevgilisi Umut Duygu'nun romantik anları!

05.07.2021 08:12
Aşk Çeşme'si... Burçin Terzioğlu ve sevgilisi Umut Duygu'nun romantik anları!, System.String[]

SULU ŞAKAOyuncu Burçin Terzioğlu ile spor eğitmeni Umut Duygu, tatil sezonunu Çeşme'de açtı.

SULU ŞAKA

Oyuncu Burçin Terzioğlu ile spor eğitmeni Umut Duygu, tatil sezonunu Çeşme'de açtı. Çift, önceki gün Fun Beach'teydi. Denize giren ve birbirlerine su atarak şakalaşan ikili, romantik anlar da yaşadı.

Aşk Çeşme'si... Burçin Terzioğlu ve sevgilisi Umut Duygu'nun romantik anları!

BİKİNİSİ ÇÖZÜLDÜ

Bikinisinin ipi çözülen Burçin Terzioğlu'na sevgilisi yardım etti. Umut Duygu bir yandan da güzel oyuncuyu öpücüklere boğdu. Terzioğlu da Duygu'ya sevgisini ona sımsıkı sarılarak gösterdi.

Aşk Çeşme'si... Burçin Terzioğlu ve sevgilisi Umut Duygu'nun romantik anları!
Aşk Çeşme'si... Burçin Terzioğlu ve sevgilisi Umut Duygu'nun romantik anları!

Burçin Terzioğlu, Çeşme, Umut, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Aşk Çeşme'si... Burçin Terzioğlu ve sevgilisi Umut Duygu'nun romantik anları! - Son Dakika Magazin


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