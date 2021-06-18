Üye Girişi
Aşk dolu tatil: Sosyal medyaya veda edip tatile koştu - Son Dakika

Aşk dolu tatil: Sosyal medyaya veda edip tatile koştu

18.06.2021 10:33
Aşk dolu tatil: Sosyal medyaya veda edip tatile koştu, System.String[]

AŞK TAZELEDİLERMartin Scorsese'nin imzasını taşıyan ve önemli rollerini Leonardo DiCaprio ile paylaştığı The Wolf of Wall Street adlı filmle şöhreti bulan oyuncu Margot Robbie, kocası Tom Ackerley ile Meksika tatiline çıktı.

Aşk dolu tatil: Sosyal medyaya veda edip tatile koştu
AŞK TAZELEDİLER

Martin Scorsese'nin imzasını taşıyan ve önemli rollerini Leonardo DiCaprio ile paylaştığı The Wolf of Wall Street adlı filmle şöhreti bulan oyuncu Margot Robbie, kocası Tom Ackerley ile Meksika tatiline çıktı. 30 yaşındaki Robbie ile beş yıldır evli olduğu 31 yaşındaki yapımcı Tom Ackerley, yılın yorgunluğunu üzerlerinden atmak için Meksika'nın Puerto Vallarte kentini seçti. Robbie ve Ackerley, bir yandan okyanusta yüzmenin ve sıcak güneşin tadını çıkarırken bir yandan da aşk tazeledi.

Aşk dolu tatil: Sosyal medyaya veda edip tatile koştu
PLAJ ŞIKLIĞI

Margot Robbie, paparazziler tarafından görüntülendiği gün, alt parçası çiçekli, üst parçası askısız ve düz renk bir bikini giydi. Keyfinin yerinde olduğu görülen Robbie, altın kolye ve küpelerini de eksik etmedi. Plajda güneşin zararlı ışınlarından korunmak için açık renk bir şapka giyen güzel oyuncu, Tom Ackerley ile birlikte keyifli zaman geçirdi.

Aşk dolu tatil: Sosyal medyaya veda edip tatile koştu
SOSYAL MEDYADAN UZAK KALACAK

Margot Robbie, son günlerde sosyal medyadan uzak kalma kararı ile gündemdeydi. Robbie, Instagram'daki 23 milyon takipçisine, bir süre sessiz kalacağını duyurdu. Güzel oyuncu paylaştığı mesajda "Şimdilik sosyal medyaya veda ediyorum" diye yazdı.

Aşk dolu tatil: Sosyal medyaya veda edip tatile koştu
YAPIM ŞİRKETLERİ VAR

Kendisinin neler yaptığını merak edenlerin ise bağlı bulunduğu Lucky Chap Entertainment adlı siteye bakabileceklerini belirtti. Robbie, eşi Tom Ackerley'in yanı sıra arkadaşları Sophia Karr ve Josey McNamara ile birlikte bu şirketin ortaklarından.  Margot Robbie'nin yanı sıra son dönemde Selena Gomez, Hailey Bieber, Channing Tatum ve Lindsay Lohan gibi bazı ünlüler sosyal medyadan uzak kalma kararı almıştı.

Aşk dolu tatil: Sosyal medyaya veda edip tatile koştu
AVUSTRALYA DOĞUMLU

Avustralyalı oyuncu Margot Robbie, kariyerinin ilk yıllarında reklam filmlerinde de oynadı. 2008'de Neighbours dizisinde rol aldı. Bu yapımdaki performansıyla ödüller kazandı. 2011 yılında Charlie'nin Melekleri adlı yeni bir dizi için seçmelere katıldı. Ancak yapımcılar kendisine başka bir teklifte bulundular ve PanAm dizisindeki Laura Cameron rolüyle geldiler. Dizi her ne kadar iyi yorumlar alsa da reytinglerin düşmesinden dolayı yayından kaldırıldı.

Aşk dolu tatil: Sosyal medyaya veda edip tatile koştu
ÖNEMLİ ÖDÜLLERE ADAY OLDU

Margot Robbie daha sonra The Wolf of Wallstreet ile bir anda dikkat çekti. Tarzan Efsanesi, Bir Zamanlar... Hollywood'da, Skandal; Robbie'nin rol aldığı filmler arasında. Güzel oyuncu BAFTA ve Altın Küre gibi saygın ödüllere de aday gösterildi.

Aşk dolu tatil: Sosyal medyaya veda edip tatile koştu

Martin Scorsese, Margot Robbie, Meksiko, Altın, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Aşk dolu tatil: Sosyal medyaya veda edip tatile koştu - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yeni Puyol, Çağlar Söyüncü olacak! Barcelona, milli futbolcu için harekete geçti 11:41 Yeni Puyol, Çağlar Söyüncü olacak! Barcelona, milli futbolcu için harekete geçti Eşini öldürdü, çalılıklar arasında saklanırken yakayı ele verdi 11:39 Eşini öldürdü, çalılıklar arasında saklanırken yakayı ele verdi Yaralı halde direksiyon başına geçerek kaza yapan sürücü, yaşamını yitirdi 11:03 Yaralı halde direksiyon başına geçerek kaza yapan sürücü, yaşamını yitirdi
Fenerbahçe'de yeni teknik adam seçimden sonra açıklanacak 10:57 Fenerbahçe'de yeni teknik adam seçimden sonra açıklanacak Taşa 10:33 Taşa "Tecavüz ediliyorum" yazan küçük kızın annesi, olayın ardından şoka girdi Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan genç yaşamını yitirdi! Bir de not yazdırmışlar 10:31 Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan genç yaşamını yitirdi! Bir de not yazdırmışlar
1 ton 650 kilogramlık dev kurbanlık görenleri hayrete düşürüyor 10:17 1 ton 650 kilogramlık dev kurbanlık görenleri hayrete düşürüyor Berat Albayrak ve eşi aylar sonra bir düğünde görüntülendi 09:14 Berat Albayrak ve eşi aylar sonra bir düğünde görüntülendi

Son Dakika Haberleri
11:42 Son Dakika! Anayasa Mahkemesi raportörü, HDP'ye kapatma iddianamesinin kabulünü talep etti
11:40 İşletmeler nefes alacak! Yapılandırma ile 135 bin liralık borcun 54 bin lirası silinecek
11:40 Yeni Puyol, Çağlar Söyüncü olacak! Barcelona, milli futbolcu için harekete geçti
11:39 Eşini öldürdü, çalılıklar arasında saklanırken yakayı ele verdi
11:03 Edis'in şarkısıyla kendinden geçti! İrem Derici o anlarını sosyal medyada paylaştı
11:01 Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 499 lira seviyesinden işlem görüyor
10:58 Dolar güne düşüle başladı! 8,65'ten işlem görüyor
10:57 Fenerbahçe'de yeni teknik adam seçimden sonra açıklanacak
10:51 PTT'de yeni dönem balşıyor: İstanbul'da elektrikli skuter ile dağıtım yapacak
10:32 Taşa "Tecavüz ediliyorum" yazan küçük kızın annesi, olayın ardından şoka girdi
Son Dakika! Anayasa Mahkemesi raportörü, HDP'ye kapatma iddianamesinin kabulünü talep etti Son Dakika! Anayasa Mahkemesi raportörü, HDP'ye kapatma iddianamesinin kabulünü talep etti         
11:42
İşletmeler nefes alacak! Yapılandırma ile 135 bin liralık borcun 54 bin lirası silinecek İşletmeler nefes alacak! Yapılandırma ile 135 bin liralık borcun 54 bin lirası silinecek         
11:41
Edis'in şarkısıyla kendinden geçti! İrem Derici o anlarını sosyal medyada paylaştı Edis'in şarkısıyla kendinden geçti! İrem Derici o anlarını sosyal medyada paylaştı         
11:03
Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 499 lira seviyesinden işlem görüyor Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 499 lira seviyesinden işlem görüyor         
11:02
PTT'de yeni dönem balşıyor: İstanbul'da elektrikli skuter ile dağıtım yapacak PTT'de yeni dönem balşıyor: İstanbul'da elektrikli skuter ile dağıtım yapacak         
10:51
İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: İstanbul'da aşılama Temmuz başında bitecek, bayramı bayram gibi yaşayacağız inşallah İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: İstanbul'da aşılama Temmuz başında bitecek, bayramı bayram gibi yaşayacağız inşallah         
10:33
Açıklama yapmak zorunda kaldı! HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın yerine onun fotoğrafını kullandılar Açıklama yapmak zorunda kaldı! HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın yerine onun fotoğrafını kullandılar         
10:21
Karısının patronuna yaptığı şantajla hayatını kararttı! Tüm parasına el koyup, götürdüğü ormanda zorla senet imzalattı Karısının patronuna yaptığı şantajla hayatını kararttı! Tüm parasına el koyup, götürdüğü ormanda zorla senet imzalattı         
09:18
Raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacaklar! Bahçeli'den seçim için 3 şart Raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacaklar! Bahçeli'den seçim için 3 şart         
08:48
İBB Meclisi'ni, CHP'li Fahrettin Kayhan'ın 15 Temmuz iddiası karıştırdı: AK Partili Göksu kürsüye yürüdü İBB Meclisi'ni, CHP'li Fahrettin Kayhan'ın 15 Temmuz iddiası karıştırdı: AK Partili Göksu kürsüye yürüdü         
08:23
Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda'ya veda etti: Siz olmasaydınız rolü öyle oynayamazdım Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda'ya veda etti: Siz olmasaydınız rolü öyle oynayamazdım         
07:45
"Kadın dediğin hafif ele gelecek" diyen Tuğba Ekinci kırmızı bikinili pozunu paylaştı         
20:12
HDP binasına girerek Deniz Poyraz'ı öldüren saldırgan, kadının cansız bedenini Whatsapp durumunda paylaşmış HDP binasına girerek Deniz Poyraz'ı öldüren saldırgan, kadının cansız bedenini Whatsapp durumunda paylaşmış         
19:26
Aşı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! QNB Finanbank Genel Müdürü'nün maili olay oldu Aşı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! QNB Finanbank Genel Müdürü'nün maili olay oldu         
16:32
40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış 40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış         
16:12
İtfaiye ekipleri evin duvar boşluğunda 3 metre uzunluğunda yılan yakaladı İtfaiye ekipleri evin duvar boşluğunda 3 metre uzunluğunda yılan yakaladı         
15:55
Ameliyat sonrası göğüslerini gören kadın doktora dava açtı! 100 bin liralık tazminat istiyor Ameliyat sonrası göğüslerini gören kadın doktora dava açtı! 100 bin liralık tazminat istiyor         
15:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2021 11:50:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aşk dolu tatil: Sosyal medyaya veda edip tatile koştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement