Aşk engel tanımadı - Son Dakika

Aşk engel tanımadı

Kahramanmaraş'ta görme engelli Fatih Kurtgöz ile ortopedik engelli Filiz Sevinç, düzenlenen törenle dünyaevine girdi.

Kahramanmaraş'ta görme engelli Fatih Kurtgöz ile ortopedik engelli Filiz Sevinç, düzenlenen törenle dünyaevine girdi.

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Gaziantepli ortopedik engelli Filiz Sevinç ve Kahramanmaraşlı görme engelli Fatih Kurtgöz, aşklarını mutlulukla taçlandırarak Gaziantep'te yaptıkları düğünle dünyaevine girdi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kurtgöz çiftinin bu mutlu gününde destek olabilmek adına engelliler için kullanılan hizmet aracını gelin arabası olarak süsledi.


Gelin Filiz Sevinç mutlu olduğunu ifade ederek, "Bu devirde gerçek aşkı bulmak çok zor ama biz inandık ve sevgimizin peşinden gittik. Sevince her zorluğun üstesinden gelinebileceğini gördük. Engelli hizmet aracını süsleyerek gelin arabası olarak gönderen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör beyefendiye çok teşekkür ederiz" diye konuştu.


Damat Fatih Kurtgöz ise, "Büyükşehir Belediyemizin bu mutlu günümüzde yanımızda olması bizi ziyadesiyle mutlu etti" sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.


Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kurtgöz çiftine mutluluk dileklerini iletti. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Fatih, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 18:48 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Aşk engel tanımadı - Son Dakika
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