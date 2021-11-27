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Son dakika haberleri | Aşk engel tanımadı... Genç kız aşık olduğu bedensel engelli gençle hayatını birleştirdi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Aşk engel tanımadı... Genç kız aşık olduğu bedensel engelli gençle hayatını birleştirdi

27.11.2021 10:11

Son dakika haberler... Aşk engel tanımadı.

Aşk engel tanımadı... Genç kız aşık olduğu bedensel engelli gençle hayatını birleştirdi

Önlerine çıkan tüm engelleri aşıp mutlu bir yuva kurdular

DENİZLİ - Denizli'de doğuştan gelen bedensel engelli nedeniyle tekerlekli sandalye mahkum kalan Mehmet Cenşen, 5 yıl önce tanıştığı ve herhangi bir engeli bulunmayan Ayşe Şimşek ile önlerine çıkan tüm engelleri aşarak dünya evine girdi.

Denizli'de doğuştan bedensel engelli olması nedeniyle tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren 23 yaşındaki Mehmet Cenşen, 5 yıl önce sosyal medya üzerinden 18 yaşındaki Ayşe Şimşek ile tanıştı. Buradan konuşmaya başlayan ikili, ardından buluşarak birbirine aşık oldu. Aradan geçen süre zarfından ayrılıp tekrar barışan çift, evlilik kararı aldı. Evlilik kararını duyan Ayşe Şimşek'in ailesi, kızlarının Cenşen'in bedensel engelinden dolayı evlenmesine karşı çıktı. Birbirini seven Censen ve Şimşek aileleriyle bir araya gelerek ikna etti. Düğün hazırlıklarına başlayan çift nikah masasına oturarak dünya evine girdi. Ailelerini zorda olsa ikna eden çift düğünde doyasıya eğlenerek imkansızın önünde geçti. Aşk engel tanımaz diyerek evlenen Şimşek ve Censen, mutlu bir beraberliğe imza attı.

"Önümüze engeller çok çıktı"

Önlerine bir çok engel çıkmasına rağmen evlendiklerini belirten damat Mehmet Cenşen, ailesiyle barıştıklarını ve çok mutlu olduklarını belirterek, "Bundan 5 yıl önce sosyal medya hesabı üzerinden tanıştık. 5 yıldan beri ayılıp barışma oldu ama şuan beraberiz ve evliyiz. 3 gün önce evlendik. Şimdide hep beraber kutluyoruz. Önümüze engeller çok çıktı. Sadece benim tekerlekli sandalyede olmam onlar için engeldi. Biz buna engel olmadık ve devam ettik bu şekilde. Biraz sıkıntılı oldu ama sonu mutlu oldu. Ailesi de burada zaten, barıştık ve mutluyuz" dedi.

Yıllar geçmesine rağmen evlendiklerini söyleyen gelin Ayşe Şimşek ise, "Yıllar önce tanışmıştık. Sonra buralara kadar geldik. Önümüze çok engel çıktı ama işte biz vazgeçmedik ve sonra böyle oldu. Çok heyecanlı ve mutluyum" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri | Aşk engel tanımadı... Genç kız aşık olduğu bedensel engelli gençle hayatını birleştirdi
Son dakika haberleri | Aşk engel tanımadı... Genç kız aşık olduğu bedensel engelli gençle hayatını birleştirdi
Son dakika haberleri | Aşk engel tanımadı... Genç kız aşık olduğu bedensel engelli gençle hayatını birleştirdi
Son dakika haberleri | Aşk engel tanımadı... Genç kız aşık olduğu bedensel engelli gençle hayatını birleştirdi
Son dakika haberleri | Aşk engel tanımadı... Genç kız aşık olduğu bedensel engelli gençle hayatını birleştirdi
Son dakika haberleri | Aşk engel tanımadı... Genç kız aşık olduğu bedensel engelli gençle hayatını birleştirdi
Son dakika haberleri | Aşk engel tanımadı... Genç kız aşık olduğu bedensel engelli gençle hayatını birleştirdi
Son dakika haberleri | Aşk engel tanımadı... Genç kız aşık olduğu bedensel engelli gençle hayatını birleştirdi
Son dakika haberleri | Aşk engel tanımadı... Genç kız aşık olduğu bedensel engelli gençle hayatını birleştirdi

Ayşe Şimşek, Denizli, Engelli, Mahkum, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Aşk engel tanımadı... Genç kız aşık olduğu bedensel engelli gençle hayatını birleştirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Aşk engel tanımadı... Genç kız aşık olduğu bedensel engelli gençle hayatını birleştirdi - Son Dakika
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