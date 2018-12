Aşk "Engel" Tanımıyor

KAHRAMANMARAŞ - -Kahramanmaraş'ta 72 yaşındaki Hamza Polat, doğuştan engelli olan ve artık ayağa kalkamayan eşinin bütün ihtiyaçlarını 18 yıldır karşılıyor

Dulkadiroğlu ilçesi Turan Mahallesi'nde müstakil evde yaşayan Cennet Polat (55), doğuştan 2 ayak ve bacağını kullanamıyor. 18 yıl önce hayatını birleştirdiği kocası Hamza Polat ise eşinin her isteği ve ihtiyacını karşılıyor. Tekerlekli sandalye sayesinde gezebilen Polat, kocası ve ailesi tarafından her zaman sevildiğini hiç dışlanmadığını söyledi. Geçmişte evlenmeyi çok istediğini ancak ailesi tarafından reddedildiğini söyleyen Cennet Polat, "Ailem beni kimseyle evlendirmedi. Daha sonra annem ve babam vefat etti. Kardeş ve bacı ne kadar da baksalar olmuyor, kardeşte eloğlu, bacı da elkızı var. Arkadaşım da dedi ki, 'Sen gitsen bir çocuğun olsa büyütsen' dedi. Bende kocamla evlendim. Kayınvalidem ve çocukları benden çok memnunlardı. 18 yıldır evliyim ancak çocuğum olmadı. Benim her sorunumla ilgileniyor. Cumhurbaşkanından Allah razı olsun, bakıcı aylığı çıkarttı ve o aylık ile yaşıyoruz" diye konuştu.

Eşine bir kadın gibi hizmet edip her ihtiyacını karşılayan Hamza Polat ise, "Birbirimizi çok seviyoruz ve bir yastığa baş koyuyoruz" diye konuştu.

Hamza Polat, "Biz sabahleyin kalkınca evin işleriyle uğraşıyoruz. Sobaları yakıyorum, evi temizleyip çay ve kahvaltıyı hazırlıyorum. Kendisine hizmet ediyorum. Çünkü yastık yoldaşıyız. Birbirimize bakmak zorundayız. Biz yaklaşık 17-18 yıldır birlikteyiz, önceden azda olsa yürüyebiliyordu. Sonradan sonraya yürüme zorluğu çekti. Birbirimiz ile sevgi ve muhabbet çok var. Birbirimizi severek aldık ve halen seviyoruz" ifadelerini kullandı.

