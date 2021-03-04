Aşk hayatı sayesinde milyonluk servet yaptı - Son Dakika

Aşk hayatı sayesinde milyonluk servet yaptı

04.03.2021 15:47
Aşk hayatı sayesinde milyonluk servet yaptı, System.String[]

SEKS BAĞIMLISI OLDUĞU İÇİN TEDAVİ BİLE GÖRDÜBir ara seks bağımlısı olduğunu itiraf etti, bu yüzden tedavi bile gördü.

SEKS BAĞIMLISI OLDUĞU İÇİN TEDAVİ BİLE GÖRDÜ

Bir ara seks bağımlısı olduğunu itiraf etti, bu yüzden tedavi bile gördü. Üç çocuk sahibi olduğu ünlü sevgilisinden ayrıldıktan sonra da kendisinden çok genç kadınlarla yaşadığı ilişkilerle gündeme geldi. Yıllardır, dünyanın en gözde tatil beldelerinde ya da ünlü gece kulüplerinde görüntüleniyor. Yaşadığı tatlı hayatı da gizleme gereği duymuyor. İşte 37 yaşında 25 milyon doların üzerinde servet sahibi olan üç çocuk babası ünlünün yükseliş öyküsü.

KARDASHIAN- JENNER AİLESİNİN ESKİ ÜYESİ

Herkes Scott Disick adını Kardashian/ Jenner ailesiyle birlikte kamera karşısına geçtiği Keeping up With The Kardashians adlı TV şovuyla duydu. O şovda yer almasının nedeni de ailenin en sakin üyesi Kourtney Kardashian ile yaşadığı ilişkiydi. Bu ilişkiden üç çocuk babası olan Disick'in, sevgilisi Kourtney Kardashian'a evlenme teklif etmesini bekliyordu herkes. Özellikle de Kourtney Kardashian'ın annesi Kris Jenner. Hatta bu konudaki beklentisini saklama gereği bile duymamıştı.

BEKLENTİLER BOŞA ÇIKTI

Fakat Disick ile Kardashian, bu beklentileri boşa çıkardı. Yani Scott Disick, Kourtney Kardashian'a hiç evlenme teklif etmedi. Çift yollarını ayırdıktan sonra Disick de eskisinden daha hareketli bir hayat sürmeye başladı. Bu süreçte seks bağımlısı olduğunu açıkladı ve tedavi oldu. Sonra hemen ardından, adını Justin Bieber ile yaşadığı birliktelikle duyuran Sofia Richie ile birlikte olmaya başladı.

BABASI AYRILMALARINI SABIRLA BEKLEDİ

Disick'in, kendisinden 15 yaş daha genç olan Richie ile birlikte olmasına en çok karşı çıkan kişi ise genç kadının babası ünlü şarkıcı Lionel Richie oldu. Ünlü şarkıcı, geçmişini pek de beğenmediği Disick'in kızını üzeceğinden korktu hep. Hatta basına yansıyan haberlere göre kızını ondan ayrılması için etkilemeye bile çalıştı. Bu konuda başarılı olamasa da ilişki doğal sürece içinde sona erdi.

DAHA GENÇ BİR SEVGİLİ BULDU

Fakat Scott Disick bundan sonra da boş durmadı. Bu kez kendisinden biraz daha genç bir kızla ilişki yaşamaya başladı. O da sinema ve TV dünyasının tanıdığı bir soyadını taşıyordu. Disick'in yeni sevgilisi Harry Hamlin ile Lisa Rinna'nın 2001 doğumlu kızı Amelia Hamlin oldu.

'RÜYALARINDAKİ ADAM'

Bu ilişkiye de temkinli yaklaşanlar oldu elbette. Ama görünüşe göre bir süredir birlikte olan çift, ilişkilerini gayet mutlu bir şekilde sürdürüyor. Hatta 19 yaşındaki Amelia Hamlin'e göre Scott Disick onun "rüyalarındaki adam". Her ne kadar genç kızın anne ve babası da bu ilişkiye çok sıcak bakmasa da yine de çift, aşklarını dolu dizgin yaşıyor. Son olarak da Miami'de el ele göz göze romantik bir tatilin tadını çıkarırken görüntülendi.

VARLIKLI BİR AİLEDE DÜNYAYA GELDİ

Peki kim bu, gösteri dünyasının bütün genç ve ünlü kadınlarının kalbini çalan Scott Disick? Aslına bakılırsa gösteri dünyasındaki kariyeri boyunca doğru dürüst çalışmayan, hatta başladığı okulu bile bitirmeyen bir genç adam Disick. Emlak sektöründe çalışan ve hatırı sayılır bir servet yapan David Disick'in torunu, Jeffrey Disick'in de oğlu. Bir ara babasının bir müşterisinin parasını izinsiz aldığı ortaya çıkınca Scott Disick de basında "hırsızın oğlu" olarak adlandırılmıştı. Fakat sonra bu durum kısa sürede gündemden düştü.

KARDASHIAN AİLESİNİN TV ŞOVUYLA TANINDI

East Hampton'da özel bir okula bir süre devam eden Disick, mezun olmadan eğitim hayatına veda etti. Sonra modellik yapmaya başladı. Aslında mimariyle ilgileniyordu ama bu konuda herhangi bir eğitim almadı. Herkes onun adını 2007 yılında katıldığı Keeping Up With The Kardashians adlı TV şovuyla tanıdı.

ÇEŞİTLİ GİRİŞİMLERDE BULUNDU

Disick bu süreçte çeşitli ticari girişimlerde de bulundu. 2012 yılında bir restoran açtı fakat bunun ömrü uzun olmadı. Sadece 191 gün sonra iddialı restoran kapısına kilit vurdu. Bu arada Keeping Up With The Kardashians ve ona bağlı düzenlenen ek şovlarda da kamera karşısına geçmeye devam etti. 2015 ile 2019 arasında da lüks evleri yenilemek üzerine kurulu bir TV programı yaptı. 2018 yılında Talentless adlı bir giyim markası hazırladı.

HATIRI SAYILIR BİR SERVET YAPTI

Son zamanlarda ise Instagram paylaşımlarına aldığı reklamlar sayesinde hatırı sayılır bir para kazandı. Bu tür paylaşımların sadece bir tanesinden 15 bin dolar kazandığı basına yansımıştı. Scott Disick, katıldığı programlardan ve etkinliklerden de hatırı sayılır para kazandı. Zaten Disick de yıllar önce yaptığı bir röportajda "Çok para kazandım, birçok firma işlettim. Aslında kendi kendime yetme konusunda başarılıyım" diye konuşmuştu.

DALDAN DALA

Scott Disick, Kourtney Kardashian'dan ayrıldıktan sonra özel hayatını hızlı bir şekilde sürdürdü. Bir dönem  Megan Blake Irwin ile kısa süreli bir romantik ilişki yaşadı.

BİR YANINDA ESKİ, DİĞER YANINDA YENİ SEVGİLİSİ

Scott Disick, ilişkileri bitmiş olsa da üç çocuğunun annesi Kourtney Kardashian ile görüşmeyi sürdürüyor. Birkaç yıl oncö Sofia Richie ile birlikteyken, çıktıkları bir tatilde onlara Kourtney Kardasian da eşlik etmiş ve grup, böyle görüntülenmişti.

Aşk hayatı sayesinde milyonluk servet yaptı

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Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Aşk hayatı sayesinde milyonluk servet yaptı - Son Dakika Magazin


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