2008-2010 yılları arasında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Aşk-ı Memnu, tekrar bölümleriyle yeniden ekrana gelmeye devam ediyor. Tekrar bölümleri dahi büyük bir merakla izlenmeye devam eden dizideki oyuncuların yeni halleri de merak konusu olmaya başladı.
Dizide Firdevs hanımın yardımcısı Katya'yı canlandıran Ufuk Kaplan da merak edilen isimlerin başında geldi. Bir süredir ekranlarda gözükmeyen Kaplan, şimdilerde sakin bir hayat sürüyor. Son olarak Yasak Elma dizisinde rol alan oyuncu, Aşk-ı Memnu'nun çekimlerinde kızıl kullandığı saçlarını da sarı renge boyattı. 49 yaşında olmasına rağmen adeta yaşlanmayan oyuncunun son halini gören sevenleri "Zaman seni hiç değiştirmemiş" yorumları yapıyor.
Son Dakika › Magazin › Aşk-ı Memnu dizisinin Katya'sından yıllar hiçbir şey eksiltmedi! Son halini gören takipçilerinden yorum yağdı - Son Dakika Magazin