Aşk-ı Memnu dizisinin Katya'sından yıllar hiçbir şey eksiltmedi! Son halini gören takipçilerinden yorum yağdı

2 bin nüfuslu beldeye 50 bin kişi geldi, belediye başkanı isyan etti: Başka yerlere gidin

2008-2010 yılları arasında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Aşk-ı Memnu, tekrar bölümleriyle yeniden ekrana gelmeye devam ediyor. Tekrar bölümleri dahi büyük bir merakla izlenmeye devam eden dizideki oyuncuların yeni halleri de merak konusu olmaya başladı.

YILLAR ONU HİÇ DEĞİŞTİRMEDİ

Dizide Firdevs hanımın yardımcısı Katya'yı canlandıran Ufuk Kaplan da merak edilen isimlerin başında geldi. Bir süredir ekranlarda gözükmeyen Kaplan, şimdilerde sakin bir hayat sürüyor. Son olarak Yasak Elma dizisinde rol alan oyuncu, Aşk-ı Memnu'nun çekimlerinde kızıl kullandığı saçlarını da sarı renge boyattı. 49 yaşında olmasına rağmen adeta yaşlanmayan oyuncunun son halini gören sevenleri "Zaman seni hiç değiştirmemiş" yorumları yapıyor.

İşte Ufuk Kaplan'ın son hali...