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Aşk-ı Memnu'nun senaristleri Romanya'daki davayı kazandı
6 saat önce
Davanın gerekçesi; kanalda yayınlanan Fructul Oprit (Yasak Meyve) dizisinin Aşk-ı Memnu dizisinden izinsiz şekilde birebir kopyalanmasıydı.
Davanın gerekçesi; kanalda yayınlanan Fructul Oprit (Yasak Meyve) dizisinin Aşk-ı Memnu dizisinden izinsiz şekilde birebir kopyalanmasıydı. Geçtiğimiz gün görülen davada Bükreş mahkemesi nihai kararını verdi ve dizinin her türlü mecrada kamuoyuna iletilmesinin durdurulmasına karar verildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:52
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