Aşk-ı Memnu'nun senaristleri Romanya'daki davayı kazandı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Aşk-ı Memnu'nun senaristleri Romanya'daki davayı kazandı - Son Dakika Magazin

Aşk-ı Memnu'nun senaristleri Romanya'daki davayı kazandı

6 saat önce

Davanın gerekçesi; kanalda yayınlanan Fructul Oprit (Yasak Meyve) dizisinin Aşk-ı Memnu dizisinden izinsiz şekilde birebir kopyalanmasıydı.

Aşk-ı Memnu'nun senaristleri Romanya'daki davayı kazandı, System.String[]

Davanın gerekçesi; kanalda yayınlanan Fructul Oprit (Yasak Meyve) dizisinin Aşk-ı Memnu dizisinden izinsiz şekilde birebir kopyalanmasıydı. Geçtiğimiz gün görülen davada Bükreş mahkemesi nihai kararını verdi ve dizinin her türlü mecrada kamuoyuna iletilmesinin durdurulmasına karar verildi.

Bükreş, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:52 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İstanbul'da vapurlar 24 saat hizmet vermeye başlayacak
İBB deprem anında toplanma ve geçici barınma alanlarını açıkladı Rekabet Kurumu, beş sigorta şirketine para cezası verilmesine karar verdi Teoman, tükenmişlik sendromuna yakalandı: Artık albüm yapmayacağım

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 18:24:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aşk-ı Memnu'nun senaristleri Romanya'daki davayı kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]