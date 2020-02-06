Fotoğraflarını çeken muhabirlerle sohbet eden Bilgin'e meslektaşı Elçin Sangu'nun "Biz zengin ve pahalı ameleleriz" açıklaması soruldu. Sangu'nun açıklamasına katılmadığını dile getiren oyuncu, "Elçin yıllardır dizi yaptığı için onun yorgunluğu ile öyle düşünüyor olabilir. Ama ben her senaryoyu kabul etmeyip ince eleyip sık dokuyorum, beğendiğim işi de aşk ile yapıyorum" dedi.