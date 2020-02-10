Aşk Komandoları 'namus' cinayetlerine karşı mücadele ediyor, aşık çiftleri evlendiriyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Aşk Komandoları 'namus' cinayetlerine karşı mücadele ediyor, aşık çiftleri evlendiriyor - Son Dakika Dünya

Aşk Komandoları 'namus' cinayetlerine karşı mücadele ediyor, aşık çiftleri evlendiriyor

6 saat önce

Yeni Delhi'de 2010'da kurulan Love Commandos adlı dernek, "aşk evliliği" yapmak isteyen gençlere yardımcı oluyor.

Aşk Komandoları 'namus' cinayetlerine karşı mücadele ediyor, aşık çiftleri evlendiriyor, System.String[]

Hindistan'da her yıl yüzlerce genç kadın ve erkek "töre/namus" cinayetine kurban gidiyor. Gerekçe çoğu zaman ailelerinin onaylamadığı bir evlilik yapmak istemeleri. Özellikle "ayarlanmış evliliğin" yaygın olduğu eyaletlerde, ailenin belirlediği damat adayını reddetmek, içinde hayati risk barındıran bir karar. Diğer yandan farklı dinden ya da farklı kast grubundan biriyle evlenme isteği de aileler tarafından hoş karşılanmıyor. Bu şartlarda birbirlerini seven ve ailelerinin itirazına rağmen evlenmek isteyen gençlerin yardımına "Aşk Komandoları" koşuyor.


Yeni Delhi'de 2010'da kurulan Love Commandos adlı dernek, "aşk evliliği" yapmak isteyen gençlere yardımcı oluyor. Derneğin kurucusu eski bir gazeteci olan Sanjoy Sachdev. Yaklaşık iki bin gönüllü üyesi bulunan dernek bünyesinde, iş adamları, doktorlar ve avukatlar da görev yapıyor. Aşk Komandoları'nın Hindistan kamuoyundaki meşhur yüzü ise tekstil ticaretiyle uğraşan Harsh Malhotra.

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Yeni Delhi, Hindistan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 11:14 
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