AŞK Kültür ve Sanat Günleri başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle düzenlenen Ahmet Şemsettin Karahisari (AŞK) Kültür ve Sanat Günleri 1. Altıneller Geleneksel El Sanatları Festivali Afyonkarahisar'da başladı.

Festival, İmaret Camisi'nden Zafer Meydanı'na kadar mehter takımı eşliğinde kortej yürüyüşüyle başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, geleneksel el sanatları festivallerinin Türkiye'nin pek çok kentinde yıllardır yapıldığını söyledi.

Festivallerin bakanlık ile yerel yönetimler arasında güzel bir iş birliği oluşturduğunu vurgulayan İbiş, şöyle konuştu:

"Bu tür etkinliklerimizle geleneksel el sanatlarımızın farkındalığını artırmalıyız. Babadan oğula geçen mesleklerin, çırakların artmasını istiyoruz. Şu anda en büyük sorunumuz çırak yetiştirebilmektir. Bu etkinliklerimizle de gençler arasında bu farkındalığın artırmanın peşindeyiz. Öğrenciler, bu sanatları gelip burada görsünler, deneyimlesinler ve gördüklerini de yaşatsınlar arzusundayız."

İbiş, Türkiye'deki kadim değerler arasındaki 17 geleneksel el sanatları branşının UNESCO'daki 178 ülke arasında ilk 5'te yer aldığını ifade etti.

Kadim sanatlar arasında Türkiye'nin çok zengin ve açık hava müzesi gibi bir ülke olduğuna dikkati çeken İbiş, "Ülkemizde pek çok festivale katılıyorum. Buradaki geleneksel el sanatları da hepsinden çok çok değerli. Hatta el emeği ve göz nuru. Herkesin gezip görmesini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

"Festivalimizi geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz"

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz da kentte önemli günlerden birinin yaşandığını belirtti.

Geleneksel el sanatlarının tanıtılması adına bir festival tertiplendiğini dile getiren Tutulmaz, şunları kaydetti:

"Bu yıl festivalin ilkini başlatıyoruz. İnşallah bundan sonra da festivalimizi geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz. Geleneksel el sanatları kültürümüzün ileriye yansımasının önemli göstergesidir. Bu kapsamda, burada sanatçılarımız var. O zanaatkarlarımızla beraber de kültürümüzü Afyonkarahisar'a tanıtma etkinliğimiz başarılı bir şekilde devam ediyor."

AŞK günleri kapsamında, Türkiye'de el sanatları alanındaki ustalar ile Afyonkarahisar Valiliği ve 17 ilçe kaymakamlığı meydanda stant kurarak kültürel değerlerini sergiliyor. Üç gün devam edecek festival kapsamında konserler, söyleşiler, geleneksek oyunlar ve sergiler düzenlenecek.