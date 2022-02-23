Aşk Mantık İntikam 34. Bölüm Tanıtımı - Son Dakika
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Aşk Mantık İntikam 34. Bölüm Tanıtımı

23.02.2022 10:43

Aşk Mantık İntikam 34. Bölümüyle 25 Ocak Cuma 20.00'de FOX'ta!

Aşk Mantık İntikam 34. Bölümüyle 25 Ocak Cuma 20.00'de FOX'ta! ?

Esra garsonluk yapmaktadır ve artık hayatın zorluğundan sıkılarak yaşam standardının değişmesi için mühendis Ozan'la mantık evliliği yapmıştır. Ancak bu evlilikte maddi, manevi zorluklar yaşayınca evliliği bitirmek zorunda kalmıştır. Boşandıktan sonra Ozan bir yazılım şirketi açıp çok zengin olur. ve bir gün Esra bu şirkette işe başlar.

"Aşk Mantık İntikam" dizisinin hikayesine tanık olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz : https://bit.ly/3fylfqT

Oyuncular:

Burcu Özberk

İlhan Şen

Burak Yörük

Melisa Döngel

Günay Karacaoğlu

Zeynep Kankonde

Mehmet Korhan Fırat

Süleyman Atanısev

Sevda Baş

Ceren Koç

Birgül Ulusoy

Murat Karasu

ve

Mehmet Yılmaz

#aşkmantıkintikam #NoDokuzYapım #BurcuÖzberk

YORUMLAR
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Aşk Mantık İntikam, Cuma, Ocak, TV, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika TV Aşk Mantık İntikam 34. Bölüm Tanıtımı - Son Dakika


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