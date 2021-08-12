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Aşk Mantık İntikam dizisine ceza verildi! RTÜK, kadına karşı aşağılayıcı ifadeler kullanılmasını gerekçe gösterdi - Son Dakika

Aşk Mantık İntikam dizisine ceza verildi! RTÜK, kadına karşı aşağılayıcı ifadeler kullanılmasını gerekçe gösterdi

12.08.2021 10:14

RTÜK, FOX TV'de yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisine ceza kesti. Kurum, İlhan Şen ve Burcu Özberk'in başrolünü oynadığı dizide kadına karşı ayrımcılığı besleyen aşağılayıcı ifadeler kullanıldığı için para cezası ve program durdurma cezası verdi.

Başrollerini Burcu Özberk, İlhan Şen, Melisa Döngel ve Burak Yörük'ün paylaştığı Aşk Mantık İntikam dizisi, konusu ve oyuncularıyla en çok izlenenler listesine girdi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan(RTÜK) yapılan açıklamaya göre, haftalık olağan toplantıda, izleme raporları ele alındı. RTÜK toplantısında FOX TV'de yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisine ceza uygulanmasına karar verildi.

ÜST SINIRDAN PARA CEZASI VERİLDİ

Aşk Mantık İntikam dizisinde toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen ve kadına karşı ayrımcılığı besleyen aşağılayıcı ifadeler olduğu kanaatiyle yayıncı kanala üst sınırdan idari para cezası ve program durdurma yaptırımı uygulandı.

RTÜK, kadına karşı aşağılayıcı ifadeler kullanıldığı gerekçesiyle Aşk Mantık İntikam dizisine ceza verdi

AŞK MANTIK İNTİKAM DİZİSİNİN KONUSU NE?

Dar gelirli bir ailenin kızı olan Esra, yaşam standartlarını değiştirmek için mühendis Ozan ile mantık evliliği yaptı ancak maddi ve manevi zorluklardan dolayı boşandılar. Ayrılık sonrası kendine bir yazılım şirketi kuran Ozan, kendini geliştirerek zengin oldu. Esra ile yollara kesişen Ozan, inat uğruna hoşlanmadığı eski eşini işe aldı. Birbirinden nefret ettiklerini söyleyen ancak aşkları bitmeyen çift, anlaşamasalar da aynı iş yerinde çalışmaya başladı.

RTÜK, kadına karşı aşağılayıcı ifadeler kullanıldığı gerekçesiyle Aşk Mantık İntikam dizisine ceza verdi
RTÜK, kadına karşı aşağılayıcı ifadeler kullanıldığı gerekçesiyle Aşk Mantık İntikam dizisine ceza verdi
RTÜK, kadına karşı aşağılayıcı ifadeler kullanıldığı gerekçesiyle Aşk Mantık İntikam dizisine ceza verdi
Aşk Mantık İntikam dizisine ceza verildi! RTÜK, kadına karşı aşağılayıcı ifadeler kullanılmasını gerekçe gösterdi

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Aşk Mantık İntikam, Burcu Özberk, İlhan Şen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aşk Mantık İntikam dizisine ceza verildi! RTÜK, kadına karşı aşağılayıcı ifadeler kullanılmasını gerekçe gösterdi - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (1)
  • GÜVEN ERTÜRK: Fox kanalında yayınlanıyor diye ceza kesilmiş olabilirmi..Atv Kanal d kanallarında yayınlanan birçok dizide aynı şeyler olmakta, o kanallarada ceza yazında görelim RTÜK.... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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