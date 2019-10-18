Son Dakika Haberleri: Aşk mı Meşk mi bu kez 'loop' versiyonuyla
Son Dakika Güncel Aşk mı Meşk mi bu kez 'loop' versiyonuyla

Aşk mı Meşk mi bu kez 'loop' versiyonuyla

1 dakika önce

Yaptığı loop cover çalışmaları oldukça ilgi çeken sanatçı, bu kez kendi şarkısının loop versiyonunu hazırladı.

Aşk mı Meşk mi bu kez 'loop' versiyonuyla, System.String[]

Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek loop sistemi ile tek başına sahne alabilen Can Oflaz, yaptığı yeniden yorumlarla da dikkat çekiyor.

En basit anlatımıyla, müzisyenin çaldığı şeyi kaydedip onu tekrar çalması anlamına gelen "loop" sistemi, müziğe bir yandan çok boyutluluk katarken, diğer yandan farklı bir alt yapı yakalamanın kapılarını aralıyor. Bu aslında müzisyene doğaçlama imkanı verirken, diğer yandan da zihnin çok yönlü çalışmasını gerektiriyor.

Sevilen sanatçı, Aşk mı Meşk mi şarkısının ardından bir loop cover albüm çalışmalarına başlayacağını da müjdeliyor.

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 10:19 Kaynak: Bültenler
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