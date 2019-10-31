Aşk öpücüğü Kerem'den geliyor!

Afili Aşk 30 Ekim Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Ayşe, çekim günü heyecanlıdır ve bunu Kerem'le paylaşır. Ayşe'nin reklam çekiminde bir öpüşme sahnesi olmasına bozulan Kerem ise kıskançlık içindedir. Ayşe'ye engel olamaz ancak bu şekilde de durumu kabullenemez. Kerem, çekimlerin olduğu gün Ayşe için sete gider. Ayşe ise rolüne hazırlanır ve rol arkadaşını beklemeye başlar. Beklenen an gelir. Ayşe, rol arkadaşını beklerken kapıdan içeri Kerem girer ve aşk öpücüğü sonunda gelir...



