Son Dakika Haberleri: Aşk öpücüğü Kerem'den geliyor!
Son Dakika Magazin Aşk öpücüğü Kerem'den geliyor!

Aşk öpücüğü Kerem'den geliyor!

6 saat önce

Afili Aşk 30 Ekim Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Ayşe, çekim günü heyecanlıdır ve bunu Kerem'le paylaşır. Ayşe'nin reklam çekiminde bir öpüşme sahnesi olmasına bozulan Kerem ise kıskançlık içindedir.

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Afili Aşk 30 Ekim Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Ayşe, çekim günü heyecanlıdır ve bunu Kerem'le paylaşır. Ayşe'nin reklam çekiminde bir öpüşme sahnesi olmasına bozulan Kerem ise kıskançlık içindedir. Ayşe'ye engel olamaz ancak bu şekilde de durumu kabullenemez. Kerem, çekimlerin olduğu gün Ayşe için sete gider. Ayşe ise rolüne hazırlanır ve rol arkadaşını beklemeye başlar. Beklenen an gelir. Ayşe, rol arkadaşını beklerken kapıdan içeri Kerem girer ve aşk öpücüğü sonunda gelir...


Afili Aşk Dizisi, Çarşamba, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 03:42 
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