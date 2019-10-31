Aşk öpücüğü Kerem'den geliyor!
6 saat önce
Afili Aşk 30 Ekim Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Ayşe, çekim günü heyecanlıdır ve bunu Kerem'le paylaşır. Ayşe'nin reklam çekiminde bir öpüşme sahnesi olmasına bozulan Kerem ise kıskançlık içindedir.
Afili Aşk 30 Ekim Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Ayşe, çekim günü heyecanlıdır ve bunu Kerem'le paylaşır. Ayşe'nin reklam çekiminde bir öpüşme sahnesi olmasına bozulan Kerem ise kıskançlık içindedir. Ayşe'ye engel olamaz ancak bu şekilde de durumu kabullenemez. Kerem, çekimlerin olduğu gün Ayşe için sete gider. Ayşe ise rolüne hazırlanır ve rol arkadaşını beklemeye başlar. Beklenen an gelir. Ayşe, rol arkadaşını beklerken kapıdan içeri Kerem girer ve aşk öpücüğü sonunda gelir...
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 03:42
Günlük burç yorumları 31 Ekim 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları) Irak'taki protestolarda acı bilanço: 250 kişi öldü Irak'ta devam eden gösterilerin ardından Başbakan Abdulmehdi, istifa etmeyi kabul etti Burcu Özberk, yaptığı paylaşım ile dikkatleri üzerinde topladı: Kolları sıvadı, havasını attı