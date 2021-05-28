Aşk sorusu panikletti!

Ünlü şarkıcı Nesrin Ünal, yıllar önce Koray Avcı ile aşk yaşadığını söylemişti.

City's Nişantaşı'nda görüntülenen Avcı'ya bu açıklama soruldu.

Nesrin Ünal sorusunu duyunca panikleyen ünlü şarkıcı, "Bana özel hayat sormayın" dedi.

Ünlü şarkıcının muhabirlerin yanından koşar adımlarla uzaklaşması ise şaşkınlık yarattı.

Nesrin Ünal, yıllar önce şarkıcı Koray Avcı ile aşk yaşadığı iddialarını doğrulamıştı.

"BİRLİKTELİĞİMİZ 6 AY SÜRDÜ"

"Geçmişte kalan bir şey. Şu anda sadece işimle anılmak istiyorum. Çok büyük hayallerim var. Eserime çok güveniyorum" diyen Nesrin Ünal, gazetecilerin ısrarlı soruları üzerine, "Yıllar önce tanışmıştık. Benim şarkıcı olduğumu biliyordu. Sahneye çıktığı mekanda beni sahneye davet etmişti. Bu vesileyle tanışmış olduk. Birlikteliğimiz altı ay kadar sürmüştü" cevabını vermişti.